Italpress Notizie Agroalimentare

LT Wine & Food Advisory è Official Supplier di Milano Cortina 2026

di Italpress - 14 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – LT Wine & Food Advisory è Official Supplier Casa Italia a Milano Cortina 2026. La società di consulenza guidata da Lorenzo Tersi, specializzata nel settore wine, curerà per conto del CONI lo scouting per la selezione del vino italiano a Casa Italia Milano Cortina in occasione dei Giochi olimpici invernali in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Complessivamente saranno 26 le etichette made in Italy inserite nella carta dei vini, presenti nelle tre hospitality house nelle sedi di Milano, Cortina d’Ampezzo e Livigno. Casa Italia rappresenta la porta di accesso alla scoperta del nostro Paese dagli appassionati sportivi di tutto il mondo che potranno così conoscere una selezione con il suo mosaico di biodiversità, le denominazioni d’origine, la grande varietà di territori grazie alla sua orchestra di vigneti che rende unico il panorama enologico italiano. A curare il percorso di questa community è il team di LT Wine & Food Advisory, coadiuvato da Luciano Ferraro, firma di punta del giornalismo enologico.

“Forti dell’esperienza maturata a Casa Italia a Parigi 2024, abbiamo accettato questa nuova sfida con la consapevolezza di essere i portavoce del vino italiano in un contesto di visibilità e presenza mondiale – spiega Lorenzo Tersi, Ceo di LT Wine & Food Advisory – Il CONI per Casa Italia ha scelto il tema della Musa per valorizzare il ruolo centrale che la nostra penisola ricopre da secoli nell’immaginario e nella cultura mondiale. Un sistema di valori di lungo periodo che trova nel vino uno degli elementi fondativi della nostra identità, e che proprio a Casa Italia vogliamo fare conoscere a una platea internazionale”.

LT Wine & Food Advisory vanta una lunga esperienza negli eventi sportivi più prestigiosi del Paese e in ambito internazionale. Advisory Official Supplier a Casa Italia in occasione delle Olimpiadi Parigi 2024 dove ha scelto le 30 cantine ambasciatrici del nostro Paese, è stata Wine Advisory alla Ryder Cup Italy 2023, la più importante manifestazione golfistica mondiale ospitata a Roma. Tra le collaborazioni è stata al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in diverse edizioni dei Campionati del mondo), mentre è Advisor esclusivo per Italo Treno nell’ambito del progetto “Italian Winery for Italo”.

– Foto ufficio stampa LT Wine –

(ITALPRESS).