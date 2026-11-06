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In arrivo il “lunedì nero”, sciopero Italo e via al “novembre caldo”

La psicosi monta sui social. I treni garantiti e i possibili effetti sulla circolazione. Il vademecum del viaggiatore

di Dave Hill Cirio - 6 Novembre 2026

Tra trend virali sui social media, il timore del blocco dei pendolari al rientro dal weekend e l’avvio di una stagione di mobilitazioni nazionali nei trasporti. L’agitazione di 8 ore dei lavoratori dell’Alta Velocità Italo di lunedì 6 novembre ridisegna la mobilità italiana.

L’ansia da rientro

In queste ore la data del 9 novembre ha progressivamente invaso i feed di piattaforme come TikTok, X e Instagram. Così, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale e fonte di diffusa apprensione.

A guidare la tendenza sono soprattutto gli studenti fuorisede e i pendolari settimanali. Per loro il rientro di lunedì mattina rappresenta lo snodo cruciale delle proprie attività di studio e lavorative.

L’annuncio di uno stop nazionale di 8 ore, programmato esattamente nella finestra centrale della giornata, dalle ore 09:01 alle 16:59. Un fatto che ha alimentato una vera e propria psicosi “logistica”.

Il timore diffuso sulla Rete riguarda l’effetto imbuto. Rischia di paralizzare i principali hub ferroviari italiani, da Milano Centrale a Roma Termini, passando per Bologna Centrale e Napoli Centrale.

In ballo centinaia, forse migliaia, di viaggiatori pronti a stiparsi nelle stazioni al mattino presto o a cercare soluzioni di fortuna per il pomeriggio. Il dibattito online riflette una fragilità percepita del sistema di trasporto nei momenti di massima affluenza.

Parte il “novembre caldo” dei trasporti

L’agitazione ferroviaria di lunedì 9 novembre non rappresenta un episodio isolato. E’ il detonatore di un più ampio “novembre caldo” nel settore della mobilità e della logistica in Italia.

E’ la prima tappa di un calendario fittissimo di proteste che toccherà in successione diversi comparti chiave della circolazione nazionale.

L’escalation degli scioperi

Il 10 e 11 novembre, in campo il blocco del trasporto merci su rotaia promosso dai lavoratori di SBB Cargo Italia. Sarà attivo dalle ore 21:00 del 10 novembre alle 04:59 dell’11 novembre.

Nella terza decade del mese, mobilitazioni generali nel settore aereo e del personale del controllo del traffico aereo. Proteste affiancate da simili agitazioni nel comparto ferroviario e del trasporto pubblico locale.

Questa concentrazione di mobilitazioni ravvicinate amplifica l’impatto psicologico ed operativo sui viaggiatori. E trasforma la singola giornata di sciopero in un test di tenuta per l’intero sistema nazionale dei trasporti.

La vertenza contrattuale di Italo

Per Italo, una proclamazione unitaria firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie. I motivi, in uno scontro sindacale dai toni accesi, maturato al termine di mesi di trattative infruttuose.

Le organizzazioni sindacali denunciano un atteggiamento di forte rigidità da parte dell’azienda nel confronto circa il rinnovo del contratto.

Chi si ferma e chi garantisce il servizio

L’agitazione del 9 novembre interessa direttamente l’intero personale ferroviario di Italo tra le ore 09:01 e le 16:59.

Nella fascia oraria centrale si prospetta un elevato rischio di cancellazioni e ritardi a catena lungo tutte le direttrici dell’Alta Velocità servite dalla compagnia.

I treni del Gruppo Ferrovie dello Stato non sono coinvolti nell’agitazione nazionale. La circolazione di Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e dei treni del trasporto regionale procederà secondo la programmazione ordinaria.

In ogni caso, potrebbe scattare quello che viene chiamato “effetto travaso”. Migliaia di passeggeri colpiti dalla soppressione delle corse Italo cercheranno di riproiettarsi sui treni del Gruppo Fs. Di conseguenza, un elevato rischio di sovraffollamento a bordo dei convogli e all’interno dei principali terminal passeggeri.

Il vademecum del viaggiatore: treni garantiti e diritti al rimborso

Italo riferisce di 41 treni garantiti su un totale programmato di circa 120 corse giornaliere. Tutti i treni partiti prima delle ore 09:01 che abbiano un arrivo programmato entro un’ora dall’inizio dell’agitazione dovrebbero arrivare a destinazione finale senza interruzioni.

In presenza di una cancellazione del convoglio o qualora il ritardo accumulato superi i 60 minuti, il passeggero ha diritto a scegliere tra due opzioni senza l’applicazione di alcuna penale.

O la restituzione dell’intero importo del biglietto o la possibilità di modificare la prenotazione scegliendo un nuovo orario o una nuova data di partenza. Ciò, compatibilmente con la disponibilità di posti sui convogli successivi.