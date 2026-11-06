Ucraina, Kallas: Ue dovrà essere coinvolta in qualsiasi accordo
Che mira a porre fine al conflitto
Milano, 6 nov. (askanews) – La responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, dichiara a Varsavia che l’UE deve essere coinvolta in qualsiasi risoluzione della guerra in Ucraina. “Non possiamo dire come né quando l’Ucraina e la Russia concluderanno un accordo di pace”, afferma al termine di una riunione informale dei ministri degli Esteri degli Stati del Mar Baltico, aggiungendo però che “qualsiasi accordo, per poter essere attuato, richiederà che l’Unione europea ne sia parte”.
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