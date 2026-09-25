Macron: serve organismo internazionale perché IA non sia in mano a pochi

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"Rivoluzione digitale deve guidare e non incatenare"

di Askanews - 25 Settembre 2026

Parigi, 25 set. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto la creazione di un organismo internazionale incaricato di vigilare sull’intelligenza artificiale, avvertendo che i sistemi di IA più potenti non devono essere lasciati nelle mani di un ristretto numero di attori in grado di prendere decisioni per l’intera umanità. Intervenendo all’Eliseo, alla presenza di Papa Leone XIV, Macron ha sostenuto che sia necessaria una governance globale per garantire che il progresso tecnologico rimanga in linea con la giustizia e i valori umanistici.

Anche il Papa durante il suo discorso ha parlato dei pericoli dell’intelligenza artificiale, “Se vogliamo evitare di perdere la nostra umanità in un paradiso di macchine che invadono e condizionano la nostra vita quotidiana, c’è un urgente bisogno di educazione al discernimento etico e alla capacità di riconoscere il bene morale”, ha detto.