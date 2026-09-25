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Ancora problemi al ginocchio per Sinner che salta anche Pechino

Jannik Sinner non giocherà il torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista azzurro ha annunciato su X la decisione di rinunciare anche all’appuntamento cinese a causa del persistente problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dalle competizioni da oltre due mesi

di Lino Sasso - 25 Settembre 2026

Ancora guai fisici per Jannik Sinner che salta anche il torneo di Pechino. Ad annunciarlo è lo stesso tennista sui social. Il problema al ginocchio destro non è ancora risolto e il numero uno del mondo è costretto a prolungare lo stop. Anche la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai appare quindi incerta. “Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere”, ha spiegato Sinner, mettendo fine alle speranze di rivederlo in campo in occasione del China Open, torneo che lo scorso anno aveva conquistato battendo in finale Learner Tien. Una notizia che arriva dopo settimane di riabilitazione e allenamenti, durante le quali il campione azzurro ha cercato di recuperare per affrontare gli ultimi appuntamenti della stagione. Così non è stato.

Il persistere del problema al ginocchio

Il forfait di Pechino rappresenta un nuovo rinvio del rientro dell’altoatesino. Dopo il successo a Wimbledon dello scorso luglio, Sinner era stato costretto a fermarsi per un’infiammazione tendinea al ginocchio destro, rinunciando agli US Open. Nelle ultime settimane aveva intensificato gli allenamenti a Montecarlo, tornando a lavorare con la racchetta insieme al proprio staff e ad alcuni colleghi del circuito. I progressi avevano alimentato l’ottimismo in vista della tournée asiatica. Evidentemente però non sono stati sufficienti a consentirgli di tornare a competere. La rinuncia al China Open conferma che il percorso di recupero richiede ancora tempo. Inoltre, l’assenza da Pechino avrà conseguenze anche sulla classifica mondiale. Sinner, campione in carica del torneo cinese, dovrà infatti rinunciare alla difesa dei 500 punti conquistati nell’edizione 2025.

L’impatto del forfait di Sinner sul ranking ATP

Una situazione che potrebbe favorire Alexander Zverev. Il tedesco ha già approfittato dell’assenza di Sinner per ridurre il distacco in classifica, conquistando gli US Open e rilanciando le proprie ambizioni per il finale di stagione. Il prossimo appuntamento nel calendario di Sinner sarebbe il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. La sua partecipazione, tuttavia, resta da valutare alla luce delle condizioni del ginocchio. All’orizzonte ci sono anche i tornei di Vienna e Parigi, prima delle ATP Finals di Torino. Per Sinner, però, ogni decisione sulla programmazione dipenderà dall’evoluzione del recupero fisico. Resta quindi aperto l’interrogativo su quando potrà tornare a disputare un incontro ufficiale.

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