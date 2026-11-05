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Maltrattamenti all’asilo, arrestata la direttrice

L'indagine dei carabinieri, la scoperta a Monza

di Paolo Diacono - 5 Novembre 2026

Maltrattamenti all’asilo, arrestata la direttrice. È successo a Monza, in Lombardia. In azione i carabinieri che hanno scoperto le violenze nell’ambito di una indagine coordinata dai magistrati della Procura brianzola. La donna, una 55enne di Villafranca, è stata arrestata in flagranza differita. È accusa di maltrattamento aggravati nei confronti dei bambini che erano stati affidati alle sue cure dai loro genitori. Dopo l’arresto, e a seguito della convalida della misura, la donna è stata raggiunta dalla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Maltrattamenti all’asilo, arrestata la direttrice

L’indagine è partita, come sempre, da alcune segnalazioni che erano giunte all’attenzione dei magistrati della Procura di Monza. Subito è partita l’inchiesta che si è avvalsa dell’ausilio di strumentazioni utili a filmare e registrare cosa avveniva nell’asilo in cui sono stati denunciati i maltrattamenti. Dai controlli, e dai video, è emerso che la 55enne avrebbe, in diverse occasioni, utilizzato le maniere forti coi bambini. Spintoni, sollevamenti bruschi e percosse. Uno degli episodi più gravi riguarderebbe due bambine. Una delle quali colpita al volto e l’altra strattonata. Entrambe, poi, sarebbero state oggetto di un lancio di palline da parte della direttrice stessa.

L’arresto in flagranza differita

Acquisiti gli elementi di prova sui presunti maltrattamenti all’asilo, la direttrice è stata arrestata in flagranza differita. La donna, 55 anni, è stata intercettata fuori dalla scuola, a casa sua. Dunque fermata e accompagnata al carcere di San Vittore. Dopo l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di imporre all’indagata la misura cautelare dell’obbligo di residenza nel suo comune.

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