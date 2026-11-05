Politica

L’onda blu al Congresso e la svolta conservatrice: perché il crollo di Trump non indebolisce Palazzo Chigi

di Eleonora Manzo - 5 Novembre 2026

Il risveglio dell’Europa dopo il voto di metà mandato negli Stati Uniti coincide con un terremoto geopolitico destinato a ridefinire gli equilibri globali.

La sonora sconfitta subita da Donald Trump e dal movimento MAGA, travolti dall’onda democratica che ha riconsegnato il controllo di Camera e Senato a Washington, ha innescato reazioni immediate in tutto il Vecchio Continente. Se a Bruxelles e nelle capitali del Nord Europa i leader progressisti e centristi esultano per lo scampato pericolo di un isolazionismo americano estremo, in Italia lo scenario assume contorni molto più complessi, sfidando le letture semplicistiche delle opposizioni.

Mentre Elly Schlein parla di una sconfitta della destra che porta recessione e Giuseppe Conte legge il voto come una bocciatura del carovita e delle spese militari, a Palazzo Chigi la linea è dettata da una ferrea e istituzionale prudenza.

Interpellata a margine delle celebrazioni del 4 novembre all’Altare della Patria, la premier Giorgia Meloni ha rimandato ogni commento con una battuta netta: ‘Di America parliamo in un altro momento, oggi è la Festa delle Forze armate’. Dietro questo silenzio strategico non sembra si nasconda un disorientamento, bensì la consapevolezza che il ridimensionamento di Trump le offra un’opportunità straordinaria. Accreditarsi definitivamente come l’unico modello di destra credibile in Occidente.

Dal punto di vista politico interno, il tentativo del centrosinistra di legare i destini del governo italiano alla parabola calante del tycoon appare fragile. Negli ultimi mesi, infatti, Fratelli d’Italia e la stessa premier avevano progressivamente marcato la distanza dagli eccessi retorici della galassia MAGA, logorata da posizioni estreme sulla politica estera e sui dazi commerciali.

Per la leadership di Giorgia Meloni, la fine del monopolio trumpiano sulla destra globale rappresenta un vantaggio competitivo.

All’interno della coalizione di centrodestra, la sconfitta di Trump riduce i margini di manovra della Lega di Matteo Salvini, storicamente più schierata sulle posizioni oltranziste del leader americano. Al contrario, la linea atlantista, europeista e pragmatica della premier esce fortemente legittimata, capace di coniugare l’identità conservatrice con la responsabilità di governo e la stabilità delle istituzioni.

Sotto il profilo economico invece, i timori legati alle ripercussioni del voto sul tessuto produttivo italiano vengono ampiamente controbilanciati dai benefici derivanti da un Congresso americano a guida democratica.

L’Italia, con il suo sistema industriale fortemente orientato all’esportazione, temeva l’aggressiva politica protezionistica minacciata da Trump, che avrebbe colpito duramente settori chiave del Made in Italy come l’automotive, la moda e l’agroalimentare.

Una Casa Bianca costretta a scendere a patti con un Congresso d’opposizione o un’amministrazione dem rafforzata riducono drasticamente lo spettro di guerre commerciali unilaterali. Questo quadro garantisce maggiore stabilità ai mercati finanziari e continuità nei flussi commerciali transatlantici.

Dal punto di vista energetico, la normalizzazione dei rapporti globali e l’allontanamento da politiche isolate potrebbero allentare le pressioni inflazionistiche che hanno gravato sulle manovre finanziarie del governo italiano negli ultimi anni. L’esecutivo Meloni si trova così in una posizione ottimale per gestire la transizione e programmare lo sviluppo economico nazionale in un contesto internazionale più prevedibile.

In ultima analisi, il verdetto delle urne statunitensi non scardina l’asse Roma-Washington. L’alleanza strategica tra Italia e Stati Uniti rimane salda, incardinata sui binari storici della NATO e della cooperazione industriale e militare.

Dimostrando una notevole maturità geopolitica, Giorgia Meloni trasforma quello che le opposizioni speravano fosse un punto di debolezza in un solido punto di forza: la conferma che per guidare una grande nazione occidentale servono serietà, stabilità e una postura istituzionale inappuntabile.

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