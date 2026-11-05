Cronaca

Allarme bomba sul Dublino-Roma, volo dirottato in Francia

La decisione del governo francese. La catena di alert in tutta Europa

di Daniel Walker - 5 Novembre 2026

Allarme bomba sui cieli d’Europa: dirottato a Évreux il volo Dublino-Roma. Un Airbus A320 della compagnia Aer Lingus (volo EIN40G), in viaggio da Dublino a Roma Fiumicino, è stato dirottato d’urgenza verso la base aerea militare francese di Évreux-Fauville, in Normandia, a seguito di un allarme bomba scattato mentre sorvolava la Francia.

L’alert

L’ufficio del Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha confermato di aver monitorato l’emergenza in tempo reale fino all’atterraggio del velivolo. L’episodio si inserisce in una grave escalation di falsi allarmi che sta mettendo sotto pressione il trasporto aereo europeo.

Soltanto due giorni prima, sette aerei appartenenti a LOT Polish Airlines, Ryanair, Wizz Air e SAS sono stati perquisiti o costretti a deviazioni d’emergenza a causa di minacce poi rivelatesi infondate.

Tra i casi più rilevanti dello scenario recente, due velivoli Ryanair sono stati sottoposti a bonifica a Roma Fiumicino a seguito di segnalazioni anonime.

Un volo Wizz Air da Londra a Sofia è stato scortato da caccia ungheresi e fatto atterrare a Budapest. Un aereo LOT per Varsavia è stato reindirizzato allo scalo di Modlin.

Le autorità internazionali mantengono la massima vigilanza mentre prosegue la verifica di sicurezza sui voli coinvolti.

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