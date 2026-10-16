Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Manovra, Zangrillo: contributo banche non imposto, sarà concordato

"Chiediamo ulteriore aiuto, condivisione nel Governo"

di Askanews -

Capri (Napoli), 16 ott. (askanews) – Il contributo chiesto alle banche è “una misura condivisa dall’esecutivo e, lo voglio chiarire, non imposta. Abbiamo previsto un contributo da parte di banche e assicurazioni che verrà concordato con loro”. Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, a margine del 41esimo convegno dei Giovani di Confindustria.

“Il nostro approccio è inteso a favorire il dialogo, un’intesa condivisa – ha aggiunto – banche e assicurazioni, bisogna riconoscere, ci hanno già accompagnato. Chiediamo un ulteriore sforzo a degli istituti che comunque hanno performato molto bene e che hanno potuto godere di una situazione dei conti pubblici stabile. Ci sentiamo nel dovere di concordare con loro un ulteriore aiuto”.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news