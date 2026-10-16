Esteri

Nuovo caso imbarazzante per Sanchez: si dimette la portavoce del Psoe Montse Minguez

Le polemiche sugli affari immobiliari del compagno Sergi Velez travolgono la dirigente socialista

di Mauro Trieste - 16 Ottobre 2026

Un nuovo fronte politico si apre per il Partito socialista spagnolo. Montse Minguez, portavoce del Psoe e deputata per Lleida, ha annunciato le dimissioni dagli incarichi di partito e la rinuncia a candidarsi alle prossime elezioni, dopo giorni di polemiche legate alle attività immobiliari del compagno, l’imprenditore Sergi Velez.

La vicenda, riportata da quotidiani spagnoli come El Mundo, ABC e La Razon, è diventata rapidamente un caso politico nazionale. Le opposizioni hanno accusato il Psoe di incoerenza sul tema della casa e della lotta alla speculazione immobiliare, uno dei cavalli di battaglia del governo guidato da Pedro Sanchez.

In un messaggio pubblicato su X, Minguez ha motivato la sua scelta con ragioni politiche: “Stiamo vivendo un momento decisivo. Un momento cruciale per il nostro Paese e per i valori che difendiamo. Quando l’estrema destra bussa alla porta e cerca di sfidare il progresso sociale, i diritti e i consensi che abbiamo impiegato anni a costruire, la nostra responsabilità deve prevalere su qualsiasi considerazione personale”.

L’ex portavoce socialista ha sempre difeso la piena legalità delle attività imprenditoriali del compagno. Nel congedarsi dagli incarichi ha ribadito di avere “la coscienza tranquilla” e di compiere “un passo indietro”, ma “a testa alta”. Per il premier Sanchez si tratta dell’ennesimo episodio che colpisce esponenti di primo piano del suo partito. Negli ultimi mesi il Psoe è stato investito da una successione di inchieste, accuse e controversie che hanno coinvolto dirigenti e figure vicine all’entourage governativo, alimentando l’offensiva dell’opposizione e aumentando la pressione politica sul leader socialista. Le dimissioni di Minguez sono un altro scomodo fardello per un partito costretto ancora una volta a gestire uno scandalo interno.

Leggi tutte le news di Esteri