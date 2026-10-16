Torino

Studenti incappucciati tra i manifestanti, uova e sassi contro la polizia. Tre minori arrestati

di Redazione - 16 Ottobre 2026

Tra gli studenti che manifestano oggi nel centro di Torino ne sono stati individuati una quindicina che indossano cappucci. Ciò in contrasto con l’ordinanza prefettizia di ieri che vieta di manifestare con il volto travisato. Alle manifestazioni studentesche si uniscono oggi i giovani di Fridays for future. Sono state lanciate uova contro la polizia, ma non solo quelle Diversi manifestanti si sono coperti il volto e hanno lanciato sassi e torce di segnalazione verso le forze dell’ordine: “Questa è la Prefettura, quella che non ci voleva far arrivare qua in piazza”. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni.

Sono stati identificati oltre 50 manifestanti, alcuni dei quali travisati, le cui condotte saranno segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Tre manifestanti sono stati arrestati in flagranza di reato per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale.

Gli stessi, tutti minorenni, sono stati altresì denunciati per porto di oggetti atti ad offendere; due erano in possesso di spray urticanti e uno di pietre.

Da successivi accertamenti è emerso che uno degli arrestati era già sottoposto alla misura cautelare della permanenza domiciliare con l’autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione esclusivamente per recarsi a scuola, per una precedente rapina.

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