Esteri

Mar Nero, due navi colpite da droni al largo della Bulgaria

Il primo ministro Rumen Radev ha convocato d'urgenza l'ambasciatrice russa

di Dave Hill Cirio - 13 Ottobre 2026

Mar Nero: droni colpiscono due navi mercantili al largo della Bulgaria, una affonda.

Tensione nel Mar Nero

Tensione altissima nel Mar Nero: due navi mercantili sono state colpite da attacchi con droni aerei all’interno della zona economica esclusiva della Bulgaria.

Il primo ministro bulgaro, Rumen Radev, ha convocato d’urgenza i servizi di sicurezza per gestire l’emergenza e ha annunciato colloqui con l’ambasciatrice russa a Sofia, Eleonora Mitrofanova e con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Il primo raid ha interessato la Chelsea 3, nave di proprietà ucraina, registrata a Odessa e battente bandiera maltese, colpita da tre droni a circa 15 miglia nautiche dalla costa di Byala.

L’intervento della polizia di frontiera bulgara intervenuta subito dopo il segnale di soccorso ricevuto all’1:30 di notte, ha permesso di trarre in salvo tutti i 15 membri dell’equipaggio, sette cittadini ucraini e otto azerbaigiani.

L’imbarcazione, poi, scortata nel porto di Varna, dove cinque marittimi lievemente feriti hanno ricevuto assistenza medica.

Durante la riunione d’emergenza del governo, di seguito, la notizia di un secondo attacco contro la Azov Concord, colpita a 17 miglia a est di Krapets e in seguito affondata.

Un solo membro dell’equipaggio risulta finora tratto in salvo, mentre le autorità non hanno ancora diffuso un bilancio definitivo su eventuali dispersi.

“Inaccettabile”

Definendo l’accaduto “assolutamente inaccettabile”, il premier Radev ha sollecitato assistenza internazionale e della Nato per fare luce sulla provenienza dei velivoli e potenziare la sorveglianza dello spazio aereo e marittimo.

Pur precisando di non disporre di prove concrete per formulare accuse ufficiali, Radev ha sottolineato che la logica degli eventi avvantaggia la Federazione Russa, motivando così la convocazione dell’ambasciatrice Mitrofanova.