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Mariastella Giorlandino e Artemisia Lab donano farmaci pediatrici per i bambini del Kenya

di Italpress - 28 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Una fornitura di farmaci pediatrici destinati alla cura delle patologie oftalmologiche infantili è stata donata da Mariastella Giorlandino in occasione della missione umanitaria attualmente in corso in Kenya, promossa da Ripartiamo APS. Lo rende noto un comunicato diffuso da Fondazione Artemisia ETS, precisando che si tratta di un intervento concreto volto a garantire cure essenziali ai bambini in contesti caratterizzati da forte carenza di accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della presidente della Fondazione Artemisia ETS e amministratore della rete dei centri clinici Artemisia Lab, da anni attiva nella promozione della prevenzione, dell’assistenza sanitaria e della tutela delle fasce più fragili. La Fondazione, riconosciuta dalla Regione Lazio, opera attraverso servizi sanitari ed assistenziali gratuiti, attività di formazione medico-scientifica e programmi di educazione sanitaria rivolti a tutta la comunità, con particolare attenzione a donne, bambini ed anziani.

Imprenditrice, docente universitaria e figura di riferimento nel settore della sanità privata, Mariastella Giorlandino ha costruito nel tempo un modello che coniuga eccellenza clinica e responsabilità sociale. Sotto la sua guida, Artemisia Lab si è sviluppata in una rete di strutture ad alta specializzazione diffuse sul territorio, mentre la Fondazione Artemisia è diventata un presidio attivo nella promozione della cultura della prevenzione e nella realizzazione di progetti solidali, anche in collaborazione con istituzioni e realtà del terzo settore.

“La donazione destinata al Kenya rafforza questo percorso, portando il contributo della sanità italiana anche oltre i confini nazionali – spiega Mariastella Giorlandino – Garantire cure ai bambini significa investire nel futuro delle comunità. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Ripartiamo APS per l’impegno costante e per la collaborazione estremamente proficua che ha reso possibile questo intervento. Il loro lavoro sul campo rappresenta un esempio concreto di solidarietà operativa e di attenzione verso chi vive in condizioni di particolare vulnerabilità”.

Questo è anche uno dei principi, precisa la nota, che ispira l’azione della Fondazione, da sempre impegnata nel rendere accessibili servizi sanitari di qualità senza distinzione di condizioni sociali, economiche o culturali. In tale contesto si inserisce la collaborazione con Ripartiamo APS, realtà impegnata nello sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e volontariato, con particolare attenzione a istruzione, salute e inclusione sociale nei Paesi in via di sviluppo. Una sinergia che conferma l’importanza di unire competenze, risorse e visioni per generare un impatto reale nelle comunità più fragili.

– Foto ufficio stampa Fondazione Artemisia –

(ITALPRESS).