Cronaca

Massimo Giletti, il caso Minnocci finisce nelle aule giudiziarie

Il Brasiliano a processo per aver accusato pubblicamente Giletti di presunti rapporti con Fabrizio Corona, dichiarazioni ritenute diffamatorie.

di Marzio Amoroso - 19 Febbraio 2026

Massimo Giletti torna al centro dell’attenzione pubblica, ma questa volta non per un’inchiesta televisiva o per un confronto politico in diretta. La vicenda che coinvolge Massimo Minnocci, conosciuto come “il Brasiliano”, è approdata nelle aule del tribunale di Roma. Qui è stato avviato il procedimento per diffamazione che sta attirando l’interesse del mondo mediatico.

Un’accusa che nasce da dichiarazioni pubbliche

Secondo quanto emerso, la denuncia sarebbe stata presentata dopo alcune affermazioni rese da Minnocci in contesti pubblici, affermazioni che avrebbero chiamato in causa Massimo Giletti e che, secondo la ricostruzione giudiziaria, avrebbero superato il limite della critica per sconfinare nella diffamazione. Minnocci avrebbe dichiarato pubblicamente — in video diffusi sui suoi canali social, tra cui Telegram e YouTube — che Massimo Giletti avrebbe avuto rapporti con Fabrizio Corona.

Chi è “il Brasiliano” e perché la vicenda fa rumore

Massimo Minnocci, figura già nota nella cronaca romana e spesso presente nel circuito mediatico, è un personaggio che negli anni ha costruito un’immagine controversa, oscillando tra esposizione social, frequentazioni celebri e momenti di frizione con il mondo dell’informazione. La sua presenza in un procedimento che coinvolge un volto noto come Giletti amplifica inevitabilmente l’eco della vicenda, trasformando un caso giudiziario in un tema di dibattito pubblico.

Il procedimento e gli scenari possibili

Il processo è stato avviato e le parti sono state chiamate a comparire davanti ai magistrati romani. L’iter giudiziario è solo all’inizio e non sono ancora state definite responsabilità o eventuali conseguenze. La vicenda, tuttavia, mette in luce un tema ricorrente nel rapporto tra personaggi pubblici e comunicazione, la linea sottile tra opinione, provocazione e diffamazione. Una linea che, nel caso specifico, sarà tracciata dai giudici.

Un caso che riflette il clima mediatico attuale

Giletti, da sempre protagonista di un giornalismo d’inchiesta diretto e spesso scomodo, si ritrova ora dall’altra parte del racconto, coinvolto in una dinamica che evidenzia quanto il confine tra notorietà e vulnerabilità sia sempre più labile.