Corona alza il tiro sui Berlusconi: nuova puntata il 2 marzo

Un durissimo post social, espressamente indirizzato ai figli del fondatore di Mediaset

di Angelo Vitale - 18 Febbraio 2026

Fabrizio Corona rilancia e promette una nuova puntata per il 2 marzo, una nuova “resa dei conti” con i figli di Silvio Berlusconi. In un post social diffuso tramite l’account IoSonoNotiziaOff, annuncia una nuova puntata del format Falsissimo per il 2 marzo alle ore 21.00, con attacchi diretti ai vertici di Mediaset e alla famiglia Berlusconi. Nel mirino, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi e il conduttore Alfonso Signorini. Il post arriva in un clima già acceso, segnato da una causa civile milionaria (160 milioni di euro) e dalla rimozione dei suoi profili social ufficiali.

L’annuncio della nuova puntata di Falsissimo

Per Corona, il 2 marzo, una puntata “definitiva”, lasciando intendere rivelazioni rilevanti sui rapporti con il gruppo televisivo. Nei passaggi del post, accusa Mediaset di aver esercitato pressioni su teatri, clienti. Oltre che aver attivato piattaforme per ostacolare la diffusione dei suoi contenuti e parla di “causa temeraria” nei suoi confronti.

E aggiunge: “Io non sono mio padre, Biagi, Santoro, Travaglio”, accusando loro di essere “figli che hanno ereditato un potere che non sanno gestire”.

La causa civile da 160 milioni contro Corona

Il contesto, quello della maxi-azione legale avviata da Mediaset, che ammonta a 160 milioni di euro per presunti danni d’immagine legati ai contenuti diffusi da Corona. La vertenza è attualmente pendente in sede civile e rappresenta uno dei principali fronti giudiziari aperti.

La rimozione dei profili social

Parallelamente, i profili ufficiali di Corona su piattaforme come Instagram e Facebook sono stati rimossi. Una decisione legata a “violazioni multiple degli Standard della community”, incluse contestazioni per contenuti ritenuti diffamatori. Corona ha replicato pubblicamente parlando di censura e annunciando la prosecuzione delle pubblicazioni tramite altri canali.

Le reazioni

Non risultano, al momento, comunicati ufficiali dettagliati da parte di Marina o Pier Silvio Berlusconi sull’ultimo post, ma la vicenda continua a essere seguita sicuramente dai loro legali. Da prevedere che verranno invocati dagli avvocati dei Berlusconi nuovi provvedimenti contro Corona in vista della nuova puntata del 2 marzo.