Max Pezzali racconta la serie sugli 883 Nord Sud Ovest Est

Askanews Video

"Ci sarà anche un brano inedito che emozionerà"

di Askanews - 13 Luglio 2026

Milano, 13 lug. (askanews) – Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW andrà in onda Nord Sud Ovest Est. La leggendaria storia degli 883, che racconta l’album che avrebbe cambiato tutto, nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America: tutte le emozioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto – interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Max Pezzali poco prima del grande show di San Siro che ha chiuso il tour negli stadi ha sveltato qualche novità sulla serie a cominciare da un nuovo singolo inedito.

Ho visto solo i primi tre episodi a Roma su otto complessivi però sono partiti veramente altissimi, è una cosa che mi piace tanto e non vedo l’ora di buttarmici dentro. La cosa fondamentale è che ci sarà un pezzo nuovo nella serie, che è legato alla serie fondamentalmente e che secondo me ci sta e si lega bene. Secondo me è molto adatto, molto bello e anche al di fuori della serie è qualcosa che potrebbe emozionare. (8:18) Come si titola? Non lo so, c’ un underscore, in trattino basso, come si dice dalla mie parti”.

La seconda stagione della dramedy Sky Original di Sydney Sibilia targata Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ’90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).