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Conor McGregor shock, il crociato distrutto e lo sfogo su X

Un rientro attesissimo, dopo anni lontano dall’ottagono, si è trasformato in un incubo per l’atleta irlandese.

di Gianluca Pascutti - 13 Luglio 2026

Il ritorno di Conor McGregor a UFC 329 doveva essere il grande rilancio. Si è trasformato invece in un incubo durato appena 69 secondi contro Max Holloway alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Nel corso del primo round, McGregor ha perso l’equilibrio più volte. La gamba destra non rispondeva, l’irlandese non riusciva ad appoggiarla in modo stabile. L’arbitro ha interrotto il match quando è apparso chiaro che non poteva proseguire. La diagnosi è pesante, rottura del crociato anteriore destro. Un infortunio serio che mette in pausa, ancora una volta, la carriera del campione.

“Il mio crociato è andato” lo sfogo di McGregor su X

Subito dopo l’incontro, Conor McGregor ha scelto X per raccontare l’accaduto. Ha scritto che il suo crociato anteriore è “andato, distrutto”. Ha sottolineato di non avere avuto alcun infortunio prima del match. Secondo lui, il problema è sorto all’improvviso, senza segnali durante il camp di preparazione. McGregor ha spiegato di aver tirato calci e saltato normalmente fino a poche ore dall’ingresso nell’ottagono. Per questo parla di “baratro totale” e descrive la situazione come “inferno”. Parole che mostrano lo shock per un incidente arrivato nel momento più atteso del suo ritorno.

Fede, paura e promessa di ritorno

In un altro passaggio su X, McGregor ha usato toni quasi spirituali. Ha scritto che “il diavolo” lo sta guardando in faccia. Ha aggiunto che non vuole “combattere” con questa oscurità. Ha annunciato che andrà in chiesa e ha promesso: “tornerò”. Un messaggio che mescola paura, fede e determinazione. L’immagine è quella di un campione ferito ma ancora convinto di poter rientrare.

Cosa succede ora per McGregor e per la UFC

La rottura del crociato anteriore richiederà tempi lunghi di recupero. Il futuro di Conor McGregor dipenderà dalla riabilitazione e dalle sue condizioni reali nei prossimi mesi. Max Holloway ha già aperto alla possibilità di una rivincita quando l’irlandese sarà guarito. La UFC osserva e aspetta. Il ritorno del Notorious è quindi solo rimandato. La sua promessa su X tiene accesa la speranza dei fan di rivederlo combattere al più presto.

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