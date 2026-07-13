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Foresta di Fontainebleau in fiamme, il cuore verde di Parigi assediato dal fuoco

di Gianluca Pascutti - 13 Luglio 2026

Un vasto incendio sta devastando la foresta di Fontainebleau, a circa 60 chilometri a sud-est di Parigi. Le fiamme sono divampate nei pressi dell’autostrada A6 e hanno rapidamente raggiunto il massiccio boschivo. Secondo le prime stime, sarebbero già andati in fumo circa 800 ettari di vegetazione, un dato eccezionale per l’Île-de-France. La foresta di Fontainebleau è uno dei polmoni verdi più importanti della regione parigina. È frequentata ogni giorno da escursionisti, arrampicatori e famiglie. Vedere questo patrimonio naturale avvolto dal fumo e dalle fiamme ha un forte impatto simbolico oltre che ambientale.

Vigili del fuoco in azione con mezzi terrestri e aerei

Sul posto operano centinaia di vigili del fuoco, impegnati in un fronte di fuoco molto esteso e difficile da contenere. Le squadre antincendio lavorano sia da terra sia dall’alto, con elicotteri e aerei specializzati. Per la prima volta nella regione parigina sono stati impiegati dei Canadair provenienti dal sud della Francia. Questi velivoli effettuano continui lanci d’acqua e liquido ritardante sulle zone più critiche. L’obiettivo è rallentare l’avanzata delle fiamme e proteggere le aree abitate e le infrastrutture strategiche.

Evacuazioni e disagi su strade e ferrovie

Nel comune di Le Vaudoué alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. Le autorità hanno preferito mettere in sicurezza i residenti, vista la rapidità con cui il fuoco può cambiare direzione. Il traffico ferroviario tra Parigi e Lione risulta fortemente rallentato. Alcune linee sono state sospese per danni ai cavi di segnalazione e per motivi di sicurezza. Anche l’autostrada A6 ha subito chiusure e rallentamenti, con visibilità ridotta a causa del denso fumo.

Caldo estremo e vento tra i fattori che alimentano il rogo

Le cause precise dell’incendio non sono ancora state ufficialmente accertate. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, senza escludere l’errore umano. A favorire la propagazione del fuoco è la forte ondata di caldo che interessa la zona, con temperature vicine ai 40 gradi. Il vento spinge le fiamme tra gli alberi e rende più complesso il lavoro dei soccorritori.

Tempi lunghi per il completo spegnimento

I vigili del fuoco parlano di un’operazione che potrebbe durare ancora diversi giorni. In alcune stime si ipotizza almeno una o due settimane per dichiarare l’incendio completamente sotto controllo. Nel frattempo, la priorità resta proteggere le persone, limitare i danni alle infrastrutture e salvare quanto più possibile della foresta di Fontainebleau. Questo rogo segna uno dei momenti più critici per il patrimonio naturale intorno a Parigi e riapre il tema della prevenzione degli incendi boschivi in Europa.

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