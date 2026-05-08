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Mazzi incontra il ministro del turismo saudita: “Collaborazione e dialogo”

di Italpress - 8 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi al ministero del Turismo l’incontro bilaterale tra il ministro Gianmarco Mazzi e l’omologo del Regno dell’Arabia Saudita, Ahmed bin Aqil Al Khateeb.

“L’incontro ha confermato la forte volontà di collaborare tra i due Paesi per rafforzare flussi turistici e investimenti nel settore. È stata ribadita la visione comune di un turismo simbolo di ospitalità e dialogo – si legge in una nota -. Rafforzare questa partnership significa creare nuove opportunità per le nostre imprese e offrire ai viaggiatori esperienze autentiche, nel rispetto delle identità dei nostri Paesi”.

-Foto ministero del turismo-

(ITALPRESS).