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Meduza, esce il nuovo singolo “Don’t wanna go home”

di Italpress - 25 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Tra i dj più apprezzati al mondo, i Meduza pubblicano oggi il nuovo singolo “Don’t Wanna Go Home”, in collaborazione con Henry Camamile, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. “Don’t Wanna Go Home” è stato già anticipato durante la cerimonia di apertura delle Paraolimpiadi a Verona e durante il loro show sold out al Fabrique di Milano. L’uscita coincide inoltre con la presenza del trio alla Miami Music Week, dove si esibiranno al Factory Town. L’ultimo brano suonato della notte è sempre un momento agrodolce: rappresenta il culmine dell’energia e della condivisione, ma anche quell’istante in cui nessuno è davvero pronto ad accettare che tutto stia per finire. È proprio questa sensazione che i Meduza hanno voluto catturare in “Don’t Wanna Go Home”.

“Volevamo racchiudere qualcosa che viviamo ogni volta che suoniamo. Alla fine di un set, quando le luci si accendono e la serata è tecnicamente finita, c’è sempre qualcuno tra il pubblico che non vuole che finisca davvero. Parte quel coro spontaneo, ‘one more song, one more song’, e si crea una connessione fortissima: un momento condiviso in cui tutti vogliono trattenere ancora un po’ l’energia della notte”. Da qui nasce l’idea del brano: non semplicemente un altro pezzo da suonare, ma una traccia capace di incarnare proprio quella sensazione. “Don’t Wanna Go Home” diventa così un inno a quell’ultimo slancio sulla pista, al rifiuto collettivo di lasciar andare la notte e a quella connessione unica tra DJ e pubblico, quando nessuno è ancora pronto a tornare a casa.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).