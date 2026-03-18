Esteri

Meningite: i casi nel Regno Unito, i protocolli in Italia

Venti i pazienti monitorati dopo i due giovani morti nel Kent. Nel nostro Paese un monitoraggio continuo della situazione

di Giorgio Brescia - 18 Marzo 2026

L’attenzione delle autorità sanitarie internazionali è massima dopo la conferma di un grave focolaio di meningite batterica invasiva nel Regno Unito. E’ riconducibile al sierogruppo B, che sta colpendo l’area di Canterbury nel sud-est dell’Inghilterra.

Emergenza meningite

Le ultime notizie riferiscono di un bilancio critico presso l’Università del Kent, dove due giovani hanno perso la vita. Decine di studenti sono attualmente sotto osservazione o ricoverati in condizioni serie: 20 i casi sotto esame.

Il contagio sembra aver avuto origine durante alcuni eventi in un locale notturno frequentato da migliaia di ragazzi tra il 5 e il 7 marzo, creando una situazione di potenziale diffusione “silenziosa” che preoccupa i medici in vista degli spostamenti previsti per le prossime festività pasquali.

E in Italia?

In Italia, il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità seguono l’evoluzione d’oltremanica con estrema cautela. Sebbene nel nostro Paese non si registri un’epidemia in corso, rilanciata l’importanza della nuova circolare tecnica sulla prevenzione delle malattie batteriche invasive.

Il documento punta a uniformare i protocolli di sorveglianza e risposta rapida, sollecitando le Regioni a potenziare la diagnostica molecolare per identificare i ceppi in tempo reale.

L’obiettivo è prevenire che piccoli focolai isolati possano trasformarsi in emergenze, specialmente nelle comunità chiuse come scuole e campus universitari, dove il contatto prolungato e ravvicinato facilita la trasmissione del batterio tramite le goccioline respiratorie.

I protocolli di prevenzione

La strategia di contrasto adottata dalle autorità si muove lungo il doppio binario della profilassi antibiotica immediata e del rafforzamento vaccinale. Nel Regno Unito sono state distribuite migliaia di dosi di antibiotici a scopo precauzionale per spegnere il focolaio di meningite alla radice. In Italia si insiste sulla verifica delle coperture per il Meningococco B e per il vaccino tetravalente ACWY.

Gli esperti ricordano che la meningite è una patologia tempo-dipendente, la cui gravità può essere mitigata solo da un intervento medico tempestivo. Per questo motivo, la sorveglianza epidemiologica è stata innalzata ai massimi livelli, con un monitoraggio costante dei viaggiatori di ritorno dalle zone a rischio e un appello alla popolazione a non sottovalutare sintomi sospetti come febbre alta improvvisa, rigidità nucale e forte cefalea.