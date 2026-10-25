Torino

Mercanti in festa: Porta Palazzo celebra il cuore gastronomico di Torino

di Redazione - 25 Ottobre 2026

Una lunga tavolata nel cuore di Porta Palazzo per riscoprire il mercato non solo come luogo di acquisto, ma come spazio di incontro, cultura e condivisione. Domenica 25 ottobre, a partire dalle 12.30, il Vecchio Mercato Ittico di Porta Palazzo ospiterà la prima edizione di “Mercanti in Festa – La Città Banchetta”, un progetto nato per celebrare uno dei luoghi simbolo di Torino e dare voce alle persone che ogni giorno contribuiscono a renderlo vivo.

A ideare e organizzare Mercanti in Festa è Federico Polizzi, @cookwithfez, content creator e appassionato di cucina con una community di oltre un milione di follower sui social. L’iniziativa nasce dal suo legame con Torino, città in cui ha scelto di vivere, e dalla frequentazione quotidiana di Porta Palazzo, con l’obiettivo di valorizzarne la comunità gastronomica e culturale.

Per un giorno, il corridoio centrale della tettoia del Vecchio Mercato Ittico si trasformerà in una grande tavolata conviviale da 180 posti, ispirata al rito del pranzo della domenica. Al centro ci sarà naturalmente il cibo, con un menu fisso di sei portate proposto al prezzo di 50 euro, bevande escluse.

Ogni piatto nascerà dall’incontro tra ristoratori e realtà locali (Alberto Marchetti, Al Chile, Cooker Loft, Lao, Muro, Osteria Spirito, Uchu Cachi) e gli storici banchi del mercato (Alimentari Cesaretto, Gastronomia Crivellari, Il Pescato del Mare, Macelleria Fratelli Vezzoso), utilizzando le materie prime del mercato dei contadini di Porta Palazzo. Un racconto corale della cultura gastronomica della città che parte dai prodotti e dalle persone che animano quotidianamente il mercato per arrivare direttamente a tavola.

A sostenere la prima edizione di Mercanti in Festa ci saranno anche Caffè Vergnano, Ceretto, Fattorie Fiandino, gliAironi e Guido Gobino, partner che contribuiranno alla realizzazione della giornata e delle sue attività.

L’evento, patrocinato dalla Città di Torino, in collaborazione con l’ufficio Commercio, arriva inoltre a conclusione di un weekend di appuntamenti gastronomici nella cornice di Buonissima, inserendosi in un contesto che mette in dialogo alta cucina, tradizione e cultura gastronomica del territorio.

Ad accompagnare il pranzo ci saranno anche artisti e momenti culturali legati alla storia del mercato, per raccontare Porta Palazzo attraverso le diverse anime che nel tempo ne hanno costruito l’identità.

“Da quando vivo a Torino, Porta Palazzo è diventato parte della mia quotidianità. Ho trascorso molto tempo tra i suoi banchi, parlando con gli operatori e conoscendo le persone che ogni giorno portano sulle nostre tavole prodotti, cultura e tradizioni” – dichiara Federico Polizzi -. “Da qui è nata l’idea di Mercanti in Festa: creare un momento capace di riunire attorno alla stessa tavola chi il mercato lo vive, chi ci lavora e chi vuole scoprirlo. Perché un mercato non è soltanto un luogo in cui fare la spesa: è un pezzo vivo della città”.

Mercanti in Festa nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale e, in futuro, di portare lo stesso format anche in altri grandi mercati storici italiani, mettendo ogni volta al centro le persone, i prodotti e la cultura gastronomica del territorio.

Federico Polizzi è content creator e appassionato di cucina. La sua passione per il cibo nasce da bambino, tra i fornelli insieme alla madre, per poi trasformarsi in un percorso da autodidatta fatto di studio e sperimentazione, fino alla nascita del progetto @cookwithfez. Nelle sue ricette unisce la tradizione a piatti dal sapore vintage, con un tocco creativo e una particolare attenzione all’estetica. Attraverso format come il “Grand Tour d’Italia”, viaggia alla scoperta delle eccellenze e delle storie gastronomiche del Paese. Oggi conta una community di oltre un milione di follower sui social, con 755 mila follower su Instagram, 264 mila su TikTok e 270 mila su Facebook.

INFORMAZIONI

Quando

Domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 12.30

Dove

Vecchio Mercato Ittico

Piazza della Repubblica 7, 10152 Torino

Riferimenti social

Profilo evento: @mercantinfesta

Sito

www.mercantiinfesta.com

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