Mercosur, Giansanti “Confagricoltura a Strasburgo per chiedere un accordo equo”

di Italpress - 20 Gennaio 2026

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo a Strasburgo per continuare la nostra mobilitazione iniziata a dicembre a Bruxelles. Come Confagricoltura stiamo chiedendo accordi commerciali equi. Stiamo chiedendo quelle risorse economiche necessarie per poter garantire la sicurezza alimentare in Europa. L’Europa è nata sul settore primario e noi vogliamo mantenere un’Europa che investa sull’agricoltura, sui suoi agricoltori. Vogliamo garantire cibo sicuro: siamo pronti a farlo, ma abbiamo bisogno degli strumenti ed è questo che stiamo chiedendo alle istituzioni europee. Sono convinto che ci ascolteranno”. Così il presidente di Confagricoltura e del Copa, Massimiliano Giansanti, oggi a Strasburgo, alla manifestazione promossa dall’Organizzazione degli agricoltori francesi (FNSEA), a cui Copa e Confagricoltura hanno aderito, contro l’attuale accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur.

– foto ufficio stampa Confagricoltura –

