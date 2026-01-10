Italpress Notizie Agroalimentare

Mercosur, Tajani “L’Italia guadagnerà 14 miliardi di export aggiuntivo”

di Italpress - 10 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Quello con il Mercosur “è il più grande accordo mai negoziato dall’Unione, un fatto che possiamo certamente definire storico, per l’Unione Europea, per l’Italia e per una parte molto importante del continente latino americano, cui siamo profondamente legati. E non solo per gli aspetti di natura commerciale, ma anche per quelli politici. Giustamente viene ricordato che la presenza di vaste collettività italiane in questi Paesi è significativa e rappresenta una carta in più che potremo giocare. L’accordo è anche frutto del lavoro che abbiamo fatto in stretta sinergia con la premier Giorgia Meloni – che oggi nella conferenza stampa ha parlato dell’intesa e ha ribadito che non ci sono mai state preclusioni ideologiche – e il ministro Francesco Lollobrigida. Possiamo ribadire, e lo abbiamo già fatto nelle fasi che hanno preceduto il via libera definitivo, che si tratta di un successo per l’Italia”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intevistato da Il Sole 24 Ore.

“Alla fine del periodo di “rodaggio” l’Italia guadagnerà 14 miliardi di export in più. Infatti solo l’eliminazione degli elevati dazi del Mercosur consentirà agli esportatori dell’Ue di risparmiare oltre 4 miliardi di euro di dazi doganali all’anno. Poi le esportazioni – ricordiamo che l’Italia ha un avanzo commerciale verso l’area Mercosur, 7,7 miliardi di export contro 6 miliardi di import – saranno facilitate da procedure doganali più semplici e agevoli. In generale le imprese dell’Ue potranno presentare offerte per gli appalti pubblici in condizioni di parità con le imprese del Mercosur. Inoltre sarà previsto un accesso preferenziale esclusivo ad alcune materie prime critiche e a determinati prodotti “verdi”. Ricordo quali sono le tariffe attuali: ricambi auto (35%), macchinari (20%), prodotti chimici (18%) e prodotti farmaceutici (14%)” aggiunge Tajani.

(ITALPRESS).