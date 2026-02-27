Italpress Notizie Agroalimentare

Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’Ue

di Italpress - 27 Febbraio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea applicherà in modo provvisorio l’accordo stretto con i Paesi Mercosur, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ieri, Uruguay e Argentina sono diventati i primi Paesi a ratificare l’accordo Ue-Mercosur. Si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno presto. Ed è una notizia davvero positiva. Perché dimostra la fiducia e la volontà dei nostri partner di portare avanti le nostre relazioni e di far funzionare questo accordo storico”, ha detto von der Leyen.

“A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un Paese del Mercosur. Ho già detto: quando loro saranno pronti, noi saremo pronti. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria”, ha aggiunto.

“Applicazione provvisoria è, per sua natura, provvisoria. È scritto nel nome. In linea con i Trattati dell’Ue, l’accordo potrà essere pienamente concluso solo dopo l’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione continuerà pertanto a collaborare strettamente con tutte le istituzioni dell’Ue, gli Stati membri e le parti interessate per garantire un processo fluido e trasparente”, ha ancora precisato la presidente della Commissione europea.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).