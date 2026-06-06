Messi si allena con l’Argentina. Scaloni rassicura: sta molto meglio

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Alla vigilia del Mondiale. Il tecnico: progressi dopo l’infortunio

di Askanews - 6 Giugno 2026

Roma, 6 giu. (askanews) – Lionel Messi si allena con la nazionale argentina in Texas a pochi giorni dal Mondiale 2026.

“Leo sta bene. Si è già allenato con il gruppo durante una parte delle sessioni, il che è importante. Non si allena più completamente lontano. Potrebbe persino partecipare a una di queste due partite amichevoli per qualche minuto. Vedremo se sarà quella di domani o l’altra, ma sta decisamente meglio e questo ci rassicura”, ha dichiarato il selezionatore argentino Lionel Scaloni.

“Potrebbe anche essere in una delle partite, per qualche minuto di queste due amichevoli, vedremo se domani o l’altra, ma sta molto meglio e questo ci dà tranquillità” ha spiegato.

Il fuoriclasse argentino è capitano della nazionale campione del mondo in carica. Per lui è la sesta partecipazione a un Mondiale. L’attaccante argentino è stato incluso nella rosa nonostante un recente problema al bicipite femorale sinistro e guiderà ancora una volta un gruppo ricco di protagonisti del trionfo in Qatar 2022.