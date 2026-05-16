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Meteo, weekend tra pioggia e basse temperature: le previsioni

di Redazione L'Identità - 16 Maggio 2026

Il meteo del weekend del 16 e 17 maggio sarà instabile su tutta la Penisola e si apre all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia. Una perturbazione in transito sulla Penisola porterà piogge diffuse, temporali, forti raffiche di vento e persino nevicate lungo l’Appennino, con un clima decisamente più freddo rispetto alle medie stagionali. La giornata più complicata sarà quella di sabato 16 maggio, mentre da domenica è previsto un graduale miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione.

Meteo weekend 16-17 maggio: le previsioni

Secondo le previsioni meteo, il maltempo interesserà soprattutto il Centro-Sud. Dopo aver attraversato venerdì le regioni settentrionali, il fronte perturbato continuerà a spostarsi verso le aree centrali e meridionali, portando condizioni instabili e fenomeni localmente intensi. Al Nord il tempo sarà in progressivo miglioramento già dalle prime ore della giornata. Le ultime piogge si concentreranno tra Triveneto ed Emilia Romagna, ma tenderanno rapidamente ad attenuarsi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, soprattutto su Piemonte e Lombardia occidentale dove il cielo tornerà sereno.

Situazione più movimentata al Centro Italia. Piogge e temporali colpiranno in particolare le regioni tirreniche, l’Umbria, il basso Lazio e le aree adriatiche. Prevista anche neve sull’Appennino oltre i 1600-1800 metri, con quota neve in temporaneo calo fino a circa 1300 metri sul settore tosco-emiliano nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il maltempo tenderà comunque ad attenuarsi.

Il Sud sarà invece l’area maggiormente esposta ai fenomeni più intensi. Temporali e rovesci interesseranno soprattutto Campania, Calabria e regioni tirreniche, con rischio di precipitazioni forti nella prima parte della giornata. Miglioramento atteso dal pomeriggio, mentre in Sardegna e Sicilia il sole tornerà gradualmente protagonista dopo gli ultimi rovesci.

Oltre alla pioggia, a caratterizzare il meteo del weekend sarà anche il brusco calo delle temperature. Il vento forte occidentale accentuerà la sensazione di freddo in molte città italiane.

Da domenica 17 maggio il quadro meteorologico cambierà sensibilmente. L’alta pressione riporterà condizioni più stabili e cieli in prevalenza sereni su quasi tutta la Penisola. Nonostante il ritorno del sole, il clima resterà fresco soprattutto durante la notte, con possibili gelate sulle Alpi e valori minimi molto bassi anche in Pianura Padana e nelle vallate interne.