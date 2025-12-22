Attualità

Meteo, Natale all’insegna del maltempo: le previsioni

di Emily Gabrielli - 22 Dicembre 2025

L’Italia si prepara a vivere una settimana di Natale all’insegna del maltempo: secondo le previsioni meteo, condizioni atmosferiche instabili inizieranno già da martedì 23 dicembre. Dopo il primo peggioramento avviato nei giorni precedenti, una perturbazione di origine atlantica continuerà a influenzare il quadro meteorologico nazionale, alimentata dall’ingresso di correnti più fredde di matrice polare in discesa dal Nord Europa. Questo mix favorirà precipitazioni diffuse e un clima pienamente invernale, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Natale, le previsioni meteo dal 23 dicembre

Martedì 23 dicembre sarà una giornata critica su gran parte del Paese. Al Nord, in particolare sul Nord-Ovest, il tempo resterà fortemente instabile: piogge intense interesseranno le pianure del Piemonte, mentre sulle Alpi sono attese nevicate copiose, localmente anche al di sotto dei 1.000 metri, con accumuli destinati ad aumentare nel corso delle ore. Piogge più deboli interesseranno il Nord-Est, mentre sulle Alpi centro-orientali si avranno momenti più asciutti. I venti soffieranno forti dai quadranti meridionali e i mari saranno molto mossi. Le temperature massime resteranno basse, comprese tra 8 e 11 gradi.

Al Centro e in Sardegna, la giornata di martedì sarà segnata da un forte maltempo soprattutto sui settori tirrenici, con piogge diffuse che, dal pomeriggio, tenderanno a estendersi anche al versante adriatico. In Sardegna, dopo una mattinata perturbata, si intravede un lieve miglioramento. Al Sud e in Sicilia, infine, l’instabilità sarà diffusa, con rovesci alternati a schiarite e fenomeni più intensi su Campania e Puglia meridionale.

La Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, vedrà un ulteriore peggioramento al Nord, con piogge diffuse e nevicate abbondanti sulle Alpi, anche a quote medio-basse. Al Centro e sulle isole maggiori prevarranno nubi irregolari e precipitazioni sparse, mentre al Sud il tempo sarà più variabile.

Il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, resterà caratterizzato da una certa instabilità, anche se con segnali di attenuazione. Al Nord non mancheranno schiarite alternate a nubi e nuove nevicate sui rilievi alpini. Al Centro sono previste piogge intermittenti, mentre al Sud e in Sicilia si alterneranno rovesci e pause asciutte.

Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, porterà infine un graduale miglioramento: il tempo resterà variabile ma con precipitazioni più deboli e sporadiche. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali per tutto il periodo natalizio, senza ondate di freddo intenso, ma con un’atmosfera decisamente più fredda e instabile rispetto agli ultimi anni.