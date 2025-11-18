Attualità

Milano, 22enne aggredito e accoltellato per 50 euro: cinque arresti

di Claudia Mari - 18 Novembre 2025

Ha rischiato di morire per una banconota da 50 euro il giovane studente della Bocconi aggredito e accoltellato in pieno centro a Milano. Ora i responsabili dell’assalto sono stati arrestati dalla polizia con le pesanti accuse di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. Si tratta di cinque ragazzi, tra cui tre minorenni. Il violento episodio risale alla notte del 12 ottobre, intorno alle 3, nella zona di corso Como, tra via Rosales e viale Monte Grappa, un’area molto frequentata della movida milanese.

Milano, aggredito e accoltellato per 50 euro: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura ordinaria e da quella per i minorenni, la banda avrebbe prima importunato un loro coetaneo, deridendolo. Poco dopo gli aggressori gli avrebbero strappato dalle mani una banconota da 50 euro. La reazione del ventiduenne avrebbe scatenato la furia del gruppo, che si sarebbe prima scagliato contro di lui con calci e pugni per poi passare all’uso di un coltello. Il ragazzo è stato colpito due volte, alla schiena e al torace.

Le ferite riportate sono risultate gravissime: una lama ha perforato un’arteria, provocando un’emorragia massiccia, oltre a ledere un polmone e causare danni al midollo spinale. Anche quando la vittima era già a terra, i giovani aggressori avrebbero continuato a colpirla. Il ventiduenne è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha subito diverse trasfusioni e due interventi chirurgici. Alcune sue funzioni vitali restano tuttora compromesse.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica analizzando numerose telecamere della zona. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti abiti, telefoni e il coltello utilizzato nell’aggressione. Attraverso un’attenta attività tecnico-investigativa è stato possibile attribuire a ciascun membro della banda un ruolo preciso nel pestaggio e nella rapina.

Un dettaglio inquietante è emerso dalle verifiche online: uno degli arrestati avrebbe lasciato un commento sotto un post social della consigliera comunale Silvia Sardone, che denunciava l’aumento delle aggressioni in città. Nel messaggio, quasi vantandosi, il giovane alludeva al “nuovo accoltellato”, scrivendo: “Il 7 non l’hanno scoperto ancora”.

I tre minorenni, tutti di 17 anni, sono stati condotti al carcere minorile Beccaria, mentre i due maggiorenni, entrambi diciottenni, sono stati trasferiti a San Vittore.