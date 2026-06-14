Salute

Forse non sai che il sole prende la pelle anche fuori dalla spiaggia

Prevenire scottature, macchie e danni cutanei anche in città, in auto o durante una passeggiata

di Nicola Santini - 14 Giugno 2026

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Il sole viene trattato spesso come un problema da ombrellone, quasi riguardasse soltanto chi si spalma sul lettino con il costume già segnato dalla crema. È un errore comodo, perché permette di archiviare la protezione solare dentro la valigia delle vacanze, mentre i raggi ultravioletti lavorano anche durante una passeggiata in città, al mercato, in macchina, in barca, in montagna o durante una pausa pranzo all’aperto. La pelle tiene il conto con precisione feroce. Scottature, macchie, rughe precoci e lesioni cutanee nascono spesso dalla somma di esposizioni brevi.

Come scegliere la protezione solare quotidiana

Il primo gesto serio è scegliere una protezione ad ampio spettro, capace di schermare sia i raggi UVB, legati alla scottatura, sia gli UVA, più subdoli perché penetrano più in profondità e passano anche attraverso i vetri. Per l’uso quotidiano conviene partire da un fattore 30, salendo a 50 quando la pelle è chiara, sensibile, già macchiata, in trattamento dermatologico o esposta per molte ore. La crema va applicata prima di uscire, su pelle asciutta, con quantità generosa. Il viso richiede prodotto sufficiente a coprire fronte, naso, guance, collo, orecchie e contorno labbra. Le mani, spesso dimenticate, ricevono sole mentre guidiamo o teniamo il telefono.

Quando riapplicare la protezione

Il punto che molti fingono di ignorare riguarda la riapplicazione. La protezione messa al mattino perde efficacia con sudore, sfregamento, acqua, vento e semplice passare delle ore. All’aperto va rinnovata circa dopo due ore e subito dopo il bagno o una sudata importante. I prodotti resistenti all’acqua aiutano, ma richiedono comunque una nuova applicazione. Il trucco con filtro solare, da solo, offre una difesa fragile, perché di solito viene usato in quantità troppo ridotta. Meglio considerarlo un rinforzo estetico e tenere in borsa uno stick o uno spray adatto al viso.

La prevenzione vera, però, vive anche negli abiti. Un cappello a tesa larga protegge volto, collo e orecchie più di un cappellino minuscolo. Gli occhiali da sole con filtro UV tutelano gli occhi e la pelle sottile del contorno. Le camicie leggere, i tessuti fitti e i capi tecnici con protezione UV aiutano quando si resta all’aperto a lungo. L’ombra va cercata nelle ore centrali della giornata, quando il sole cade più verticale. In spiaggia la regola sembra ovvia, mentre in città viene trattata come un capriccio. Eppure il tavolino al sole, la coda davanti a un ufficio, il giro in bici o la spesa fatta a mezzogiorno espongono la pelle con la stessa indifferenza di una giornata al lido.

Protezione solare quotidiana: l’errore dei giorni nuvolosi

La protezione solare riguarda anche le giornate velate. Le nuvole attenuano la luce visibile, ma lasciano passare una quota importante di ultravioletti. La brezza inganna, perché abbassa la percezione del caldo mentre la radiazione continua ad agire. L’acqua, la sabbia, il cemento chiaro e la neve riflettono i raggi. Per questo la montagna richiede prudenza speciale, dato che l’altitudine rende il sole più aggressivo. Anche il finestrino dell’auto merita attenzione, soprattutto per chi guida a lungo, poiché una parte degli UVA raggiunge la pelle attraverso il vetro laterale.

Altra regola trascurata riguarda farmaci e trattamenti estetici. Alcuni antibiotici, antinfiammatori, prodotti contro l’acne, retinoidi, peeling e laser possono aumentare la sensibilità al sole e favorire irritazioni o macchie. In questi casi serve chiedere indicazioni al medico o al farmacista, invece di affidarsi alla leggenda balneare della crema presa al volo. I bambini richiedono ombra, cappello, maglietta e prodotti adatti alla loro pelle. Anche le pelli scure hanno bisogno di protezione, perché possono sviluppare danni, macchie e tumori cutanei.

La sera, dopo l’esposizione, la pelle va detersa con delicatezza e idratata, ma il doposole ripara il comfort, mica cancella l’imprudenza. Va controllata anche la scadenza dei solari, perché un prodotto vecchio perde affidabilità. Periodicamente conviene osservare nei e macchie, cercando cambiamenti di forma, colore, bordi o dimensione, e rivolgersi al dermatologo davanti a una lesione che sanguini, pruda, cresca o cambi aspetto.

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