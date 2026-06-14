Attualità

Desaparecidos, la verità negata che ancora ferisce l’America Latina

di Marzio Amoroso - 14 Giugno 2026

Il termine desaparecidos indica le persone sequestrate e fatte sparire dai regimi militari sudamericani tra gli anni Settanta e Ottanta. La parola nasce in Argentina, ma diventa presto un simbolo continentale. Le dittature usano la sparizione forzata per eliminare oppositori politici, studenti, sindacalisti e chiunque venga percepito come una minaccia. Le famiglie non ricevono spiegazioni e non ottengono risposte. La scomparsa diventa un metodo di terrore.

La strategia della sparizione

Le operazioni seguono uno schema preciso. Squadre armate prelevano le vittime nelle loro case o per strada. I sequestri avvengono senza mandati e senza registrazioni ufficiali. Le persone vengono portate in centri clandestini, interrogate e torturate. Molti desaparecidos non tornano più. I corpi vengono nascosti, bruciati o gettati in mare. La mancanza di prove impedisce alle famiglie di conoscere la sorte dei propri cari. La sparizione diventa un crimine che colpisce anche chi resta.

L’Argentina e il numero che pesa sulla storia

Tra il 1976 e il 1983 l’Argentina vive la fase più drammatica. Le associazioni per i diritti umani stimano fino a 30.000 desaparecidos. Le Madres e Abuelas de Plaza de Mayo trasformano il dolore in una battaglia civile. Le loro marce settimanali rompono il silenzio imposto dalla dittatura e riportano l’attenzione internazionale sulle violazioni dei diritti umani. Dopo il ritorno della democrazia, le testimonianze dei sopravvissuti permettono di ricostruire parte della verità.

Il ruolo dell’Operazione Condor

Le dittature di Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Bolivia e Brasilecoordinano la repressione attraverso l’Operazione Condor. I servizi segreti collaborano per rintracciare ed eliminare oppositori anche fuori dai confini nazionali. La rete trasforma la sparizione in un sistema organizzato. Le vittime diventano migliaia e la paura attraversa l’intero continente.

La memoria come forma di giustizia

Oggi la sparizione forzata è riconosciuta come crimine contro l’umanità. Il 30 agosto si celebra la Giornata mondiale dei desaparecidos, dedicata a chi non è mai tornato e a chi continua a cercare risposte. La memoria resta un dovere civile. Proprio per questo le famiglie dei desaparecidos hanno iniziato ieri una protesta davanti allo stadio Azteca, durante l’inaugurazione dei Mondiali 2026. Hanno esposto foto, striscioni e nomi dei loro cari scomparsi. Chiedono verità, giustizia e attenzione internazionale mentre il mondo guarda le partite di questi controversi mondiali di calcio.