Sport

Milano-Cortina, le gare di oggi: gli impegni degli azzurri e le medaglie in palio

di Emily Gabrielli - 21 Febbraio 2026

Oggi, sabato 21 febbraio, si disputa la diciottesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai alle battute finali. In palio ci sono dieci titoli olimpici e l’Italia punta ad arricchire ulteriormente il proprio medagliere, con l’obiettivo di avvicinare quota trenta podi e difendere il terzo posto dall’assalto di Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera.

Le gare di oggi a Milano Cortina

Grande attesa ad Anterselva per la mass start femminile di biathlon, che chiude il programma della disciplina. Lisa Vittozzi si presenta al via con ambizioni importanti dopo il successo nell’inseguimento: sui 12,5 km con quattro poligoni, ogni errore si paga con un giro di penalità e servirà la gara perfetta. In pista anche Dorothea Wierer, pronta a salutare il pubblico di casa nell’ultima gara della sua carriera.

A Livigno riflettori puntati sullo skicross maschile, specialità dello sci freestyle, dove Simone Deromedis, campione del mondo 2023, sogna una medaglia davanti ai tifosi italiani. Sempre nello speed skating, le mass start promettono spettacolo: Francesca Lollobrigida, già d’oro sui 3000 e 5000 metri, vuole continuare a stupire, mentre Andrea Giovannini proverà a confermarsi ai massimi livelli.

Nel bob a quattro maschile prende il via l’avventura olimpica di Patrick Baumgartner. Nello sci di fondo, invece, sarà una giornata carica di emozioni: Federico Pellegrino chiude la carriera nella storica 50 km, gara che potrebbe consacrare definitivamente il norvegese Johannes Klaebo tra le leggende dell’Olimpismo.

Si assegnano inoltre le medaglie nel bob a due femminile, nella prova a squadre miste di aerials e nell’halfpipe femminile, con grande attenzione per la cinese Eileen Gu. Attesissima anche la finale del curling maschile tra Gran Bretagna e Canada.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN e HBO Max, con aggiornamenti live e approfondimenti dedicati.