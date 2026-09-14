Cronaca

Udine, minorenne fuori controllo al Città Fiera, soccorritori aggrediti durante l’intervento

Minorenne in stato di alterazione scatena il caos nel centro commerciale di Martignacco

di Marzio Amoroso - 14 Settembre 2026

Domenica 13 settembre, al Città Fiera di Martignacco, grande polo commerciale alle porte di Udine, il personale del 118 è stato chiamato per assistere una ragazza minorenne in forte stato di agitazione.

L’aggressione all’equipaggio dell’ambulanza

Una volta arrivati, gli operatori hanno tentato di prendere in carico la ragazza per accompagnarla verso le cure necessarie. La situazione è però degenerata in pochi istanti, la minorenne ha perso completamente il controllo, mordendo l’autista dell’ambulanza e colpendo con violenza all’addome l’altra operatrice. L’aggressività crescente ha imposto l’intervento urgente di un medico, che ha proceduto alla sedazione per evitare ulteriori rischi. Un episodio che conferma quanto la sicurezza dei soccorritori sia sempre più esposta a comportamenti imprevedibili e pericolosi.

Operatori feriti e trasferiti al Pronto Soccorso

Terminata la fase critica, i due operatori del 118 aggrediti hanno dovuto raggiungere il Pronto Soccorso per le cure legate alle ferite riportate. Un intervento nato come assistenza sanitaria si è trasformato in un caso di violenza che ha coinvolto personale impegnato quotidianamente nel salvare vite. La vicenda riporta al centro il tema della tutela degli operatori, spesso costretti a gestire situazioni che superano il normale rischio professionale.

L’allarme della UIL FP sulla sicurezza

Il sindacato UIL FP ribadisce da tempo che la sicurezza di autisti, infermieri e soccorritori deve essere rafforzata. Essere aggrediti brutalmente non può essere considerato parte del mestiere, ma rappresenta una forma di violenza pura. La richiesta è valutare fin dalla chiamata al 118 eventuali segnali di pericolo, così da predisporre interventi con il supporto delle forze dell’ordine quando necessario. Una strategia che potrebbe ridurre i rischi e garantire maggiore protezione a chi opera in prima linea.

Giovani e deriva sociale

L’episodio del Città Fiera di Udine riaccende il dibattito sulla deriva sociale che coinvolge una parte dei giovani, sempre più esposti ad alcol e droghe e sempre meno seguiti dalle famiglie. Comportamenti aggressivi e fuori controllo emergono con frequenza crescente nei luoghi pubblici, trasformando semplici richieste di aiuto in emergenze complesse. Un segnale che impone nuove riflessioni su prevenzione, educazione e supporto, per proteggere sia i ragazzi sia chi ogni giorno lavora per garantire sicurezza e assistenza.

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