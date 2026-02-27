Cronaca

Milano, suicidio nei pressi della statua di Montanelli

Le telecamere lo hanno ripreso mentre si stringeva un sacchetto di plastica intorno alla testa

di Giorgio Brescia - 27 Febbraio 2026

Un uomo, di cui non si conosce l'identità, è stato trovato stamani morto nel parco Indro Montanelli, nel centro di Milano, proprio dietro la statua del famoso giornalista

Suicidio a Milano, un uomo di cui non si conosce l’identità è stato trovato morto questa mattina nei giardini pubblici che ospitano la statua Indro Montanelli, a Porta Venezia. Il cadavere è stato rinvenuto dietro la scultura che raffigura il celebre giornalista.

Le telecamere di sorveglianza confermerebbero un suicidio, mentre le autorità indagano per identificare la vittima. Al momento non si esclude che possa trattarsi di una persona senza fissa dimora. Ancora alle cronache l’area ove è installata la statua, ricorrentemente luogo di imbrattamenti e di scritte offensive all’indirizzo del giornalista.

Il rinvenimento del cadavere nei giardini Montanelli

La scoperta è avvenuta nella prima mattinata del 27 febbraio all’interno dei giardini pubblici dedicati a Indro Montanelli. Il parco si trova nel quartiere di Porta Venezia, a nord-est del centro di Milano. Il corpo è stato trovato proprio dietro la statua, in una zona frequentata ma appartata. Le autorità hanno isolato l’area per consentire le prime verifiche sul luogo del decesso.

Le immagini delle telecamere confermano il suicidio

Secondo quanto ricostruito dalle telecamere di sorveglianza, l’uomo si sarebbe avvolto un sacchetto di plastica attorno alla testa, provocando la morte. Le registrazioni hanno consentito agli investigatori di chiarire la dinamica dell’accaduto e confermare la pista del suicidio dietro la statua di Montanelli, escludendo al momento il coinvolgimento di terzi.

L’dentità della vittima ancora sconosciuta

Nonostante gli accertamenti sul luogo e l’analisi delle immagini, la persona deceduta non è stata ancora identificata. Le autorità valutano la possibilità che si tratti di un senzatetto o di qualcuno non residente in città. Proseguono le indagini per ricostruire gli ultimi movimenti e le circostanze antecedenti al tragico gesto.