Cronaca

Milano, trovato in strada 14enne con ferite da arma da taglio

di Redazione L'Identità - 27 Aprile 2026

Un ragazzo di 14 anni si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato rinvenuto in strada con diverse ferite da arma da taglio. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato nella serata di domenica in via Amoretti, nell’area di Quarto Oggiaro, quartiere alla periferia nord-ovest della città. Il giovane è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici lo hanno preso in cura e stanno monitorando costantemente il suo stato di salute.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto e chiarire il contesto in cui il ragazzo è rimasto ferito. Al momento, infatti, non è ancora stata definita la dinamica dell’episodio.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi. Da un lato, non si esclude che possa trattarsi di un’aggressione, circostanza che aprirebbe scenari più complessi legati alla sicurezza nella zona. Dall’altro, si considera anche la possibilità che le ferite siano il risultato di un incidente, ad esempio una caduta o un urto accidentale.

Per fare chiarezza saranno fondamentali le testimonianze di eventuali presenti e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, se disponibili. Nel frattempo, gli inquirenti non escludono piste.