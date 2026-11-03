Militari morti, Mattarella: rinnovo commossa solidarietà Repubblica

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Alla cerimonia di consegna decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia

di Askanews - 3 Novembre 2026

Roma, 3 nov. (askanews) – “A nome di tutti, come ha fatto il Ministro, vorrei rinnovare anche io, con grande commozione, l’espressione di cordoglio per la morte dei nostri quattro soldati, pochi giorni addietro, in Bosnia Erzegovina. Abbiamo reso loro onore nell’accoglierne le salme al ritorno in Patria e ne abbiamo appena celebrato i solenni funerali. Ai loro familiari, all’Esercito, alle Forze Armate nel loro complesso, rinnovo la commossa solidarietà della Repubblica”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna al Quirinale delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia, conferite nell’anno 2026, in occasione della ricorrenza della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

“Il cordoglio e il ricordo si estendono a tutti i caduti delle Forze Armate e della Guardia di Finanza” ha aggiunto il capo dello Stato.