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Roma, emergenza portieri contro il Manchester United: Gollini in dubbio, Gasperini valuta le alternative

di Francesca Petrosillo - 3 Novembre 2026

La Roma deve affrontare un nuovo problema alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. Dopo l’infortunio di Mile Svilar, anche Pierluigi Gollini rischia di saltare la partita. Il portiere giallorosso ha accusato un fastidio alla schiena durante la rifinitura, complicando i piani di Gian Piero Gasperini.

La situazione preoccupa lo staff tecnico, che dovrà valutare le condizioni del giocatore fino a poche ore dal calcio d’inizio. Intanto, l’allenatore sta considerando due possibili sostituti per difendere la porta della Roma.

Infortunio Gollini, cosa è successo prima di Manchester United-Roma

Il problema fisico di Gollini è emerso durante l’ultimo allenamento prima della partita. Il portiere ha avvertito un dolore alla schiena e ha immediatamente informato lo staff medico.

La sua presenza a Old Trafford resta quindi incerta. Tuttavia, il giocatore proverà a recuperare per scendere in campo contro il Manchester United.

Per Gasperini si tratta di un contrattempo importante. Gollini sta infatti sostituendo Svilar, fermo per infortunio da metà ottobre e atteso nuovamente a disposizione dopo la sosta.

L’eventuale assenza di entrambi costringerebbe la Roma a schierare un portiere finora mai utilizzato in questa stagione.

Roma, chi gioca in porta? Gasperini valuta Vasquez e De Marzi

Se Gollini non dovesse recuperare, Gasperini avrebbe due alternative: Devis Vasquez e il giovane De Marzi.

Il primo, portiere colombiano con esperienze all’Empoli e al Milan, rappresenta una soluzione con maggiore esperienza nel calcio professionistico.

De Marzi, invece, potrebbe ricevere un’occasione importante in una delle partite più delicate della stagione europea.

Entrambi sono stati preallertati, ma la decisione definitiva arriverà soltanto dopo le ultime valutazioni sulle condizioni di Gollini.

Manchester United-Roma, emergenza infortuni per Gasperini

La sfida contro il Manchester United, in programma martedì 3 novembre alle ore 21, arriva in un momento complicato per l’infermeria giallorossa.

Oltre a Svilar, Gasperini deve rinunciare anche a giocatori importanti come Dybala, Pellegrini e Koné.

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