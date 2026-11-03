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Sinfonia d’Autunno, a Napoli spettacolo e solidarietà per Aido

di Angelina De Santis - 3 Novembre 2026

Successo a Napoli per la XVI edizione di “Sinfonia d’Autunno”, l’evento benefico ideato da Maridi Communication a sostegno di Aido, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, insignita della medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica.

Nella cornice di Villa Mazzarella, la serata condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini ha avuto come testimonial l’attrice e regista Yvonne Sciò, che ha presentato il trailer di “Womeness”, il suo ultimo lavoro, da lei scritto, diretto e prodotto, acquistato dalla Rai e atteso in onda entro la fine del 2026. Presente anche la presidente nazionale Aido Flavia Petrin, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della donazione degli organi.

Ad arricchire il programma sono state le esibizioni del tenore Giuseppe Gambi e di Tommaso Pezzella, in arte Ines Rodriguez. Spazio alla moda con le collezioni autunno inverno 2026/27 di Pellicceria Antonelli, Le Zirre Napoli e Cerrone, mentre il cinema ha trovato posto attraverso la proiezione di “Più! Più! Più”, documentario di Giovanni Mazzitelli dedicato alla pallanuoto. Numerosi i riconoscimenti assegnati durante la serata, tra cui quelli agli imprenditori Vito Grassi, Pasquale Di Fiore ed Eduardo Angeloni. Premiati anche il radiologo Massimo Zeccolini e l’odontoiatra Domenico Monda per la medicina, Massimiliano Di Caprio per la gastronomia e Anna Iannucci, fondatrice di Anna Diamond, per il progetto “Renaissance” dedicato al benessere.

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