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Il “The Guardian” incorona Tarvisio, la gemma delle Alpi Giulie tra le mete migliori d’Europa

Un prestigioso riconoscimento internazionale premia la montagna friulana.

di Gianluca Pascutti - 3 Novembre 2026

Un prestigioso riconoscimento internazionale premia la montagna friulana. La celebre testata britannica The Guardian ha infatti inserito Tarvisio e il suggestivo Monte Lussari nella classifica delle destinazioni sciistiche più affascinanti d’Europa. La selezione celebra le località capaci di offrire un’esperienza autentica, lontana dal caos dei colossi alpini più affollati. A conquistare i lettori inglesi è stato il carattere unico di questo territorio al confine tra tre nazioni. Tra i punti di forza spiccano la panoramica pista Di Prampero, l’incantevole borgo in quota e un imbattibile rapporto qualità-prezzo. Questo traguardo conferma Tarvisio come destinazione ideale per un turismo sulla neve rilassante e sostenibile.

Un borgo fiabesco sul Monte Lussari

Il vero gioiello di questo comprensorio si trova in quota. Il celebre Monte Santo di Lussari offre un’atmosfera davvero unica e suggestiva. Il borgo incantato si raggiunge comodamente grazie a una moderna telecabina. Le sue caratteristiche abitazioni innevate creano un panorama da cartolina indimenticabile. Questo luogo storico unisce cultura, leggenda, tradizione e bellezza paesaggistica al confine tra tre diverse nazioni.

La pista Di Prampero e le emozioni in quota

Gli amanti delle grandi discese trovano a Tarvisio un tracciato di livello mondiale. La celebre pista Di Prampero rappresenta una sfida emozionante per ogni sciatore. Questo tracciato tecnico si snoda per circa quattro chilometri dal summit fino a valle. La discesa garantisce un’esperienza adrenalinica. Inoltre, la struttura offre anche la possibilità di praticare lo sci notturno sotto le stelle.

Sci nordico e natura incontaminata

La località friulana non si rivolge soltanto agli amanti dello sci da discesa. Il territorio vanta una vasta rete di tracciati dedicati allo sci di fondo. I percorsi attraversano la meravigliosa ed imponente foresta millenaria locale. L’area regala panorami mozzafiato sulle maestose vette delle Alpi Giulie. I visitatori possono così riscoprire il piacere di una vacanza sulla neve a contatto diretto con l’ambiente naturale.

Vacanze sulla neve tra sostenibilità e qualità

Oltre alla bellezza paesaggistica, il comprensorio garantisce un servizio eccellente a prezzi contenuti. La località offre un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo rispetto ai colossi alpine più blasonati. I rifugi e le strutture ricettive locali propongono la rinomata gastronomia friulana con un’ospitalità genuina. Scegliere questa destinazione significa vivere la montagna a ritmi rilassati, senza lunghi tempi di attesa agli impianti.

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