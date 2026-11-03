Cultura & Spettacolo

Sarah Ferguson, l’ex fidanzato potrebbe risolverle i problemi economici anche dopo la morte

di Nicola Santini - 3 Novembre 2026

Piove sul bagnato, ma per Sarah Ferguson stavolta potrebbe trattarsi di una pioggia di sterline. Dopo mesi trascorsi lontana dai riflettori, l’ex duchessa di York è ricomparsa a Londra, mettendo fine a una latitanza mondana cominciata quando gli scandali dell’ex marito Andrea e le rivelazioni sui rapporti con Jeffrey Epstein avevano reso l’aria di casa Windsor decisamente irrespirabile.

Da allora Fergie aveva preferito cambiare aria, approfittando dell’ospitalità di amici facoltosi e delle comodità offerte da alcune delle località più esclusive d’Europa. Dalle Alpi austriache agli chalet svizzeri di Verbier, passando per soggiorni in Francia e indiscrezioni su puntate in Portogallo, dove vive la figlia Eugenia, il suo esilio ha avuto ben poco delle privazioni normalmente associate alla parola.

Il cambiamento

La caduta in disgrazia, tuttavia, le è costata parecchio. Re Carlo ha chiuso i rubinetti della benevolenza reale e l’addio alla sontuosa Royal Lodge, condivisa per anni con Andrea anche dopo il divorzio, ha imposto a Sarah di cercarsi un’altra sistemazione. Secondo la stampa britannica avrebbe trovato una casa in affitto nei dintorni di Londra, con sei camere da letto e un canone mensile tutt’altro che popolare.

A rendere più interessante il suo ritorno è però Paddy McNally, imprenditore legato alla Formula Uno, suo fidanzato dal 1982 al 1985 e rimastole vicino per quarant’anni. Morto a luglio a 88 anni, aveva accumulato un patrimonio stimato intorno ai 700 milioni di euro grazie agli affari nel mondo dei motori.

Fu proprio lui a offrirle rifugio nel suo lussuoso chalet svizzero, valutato oltre 17 milioni di euro, quando la situazione a Londra si era fatta particolarmente scomoda. Il 29 ottobre Sarah si è presentata nella chiesa di St Paul, a Knightsbridge, per una commemorazione dell’ex compagno, accompagnata dalle figlie Beatrice ed Eugenia e dai rispettivi mariti. Abito blu, un sorriso ai fotografi e qualche comprensibile esitazione davanti agli obiettivi.

Era la prima apparizione pubblica dopo mesi di assenza.

Intanto, attorno al testamento di McNally continuano a circolare indiscrezioni. Qualcuno sostiene che Fergie potrebbe beneficiare della sua immensa fortuna, mentre altre fonti ritengono che l’imprenditore, già generosissimo in vita, abbia destinato altrove il patrimonio. Mancano conferme ufficiali e persino i biografi reali sono divisi.

Per Sarah, le cui difficoltà economiche sono diventate quasi celebri quanto i cappellini indossati a corte, anche una piccola fetta di quella torta rappresenterebbe una svolta. Le tasche bucate, del resto, sono una vecchia conoscenza dell’ex duchessa, che ora potrebbe ritrovare una certa tranquillità economica proprio grazie a un uomo amato molto prima di entrare nella famiglia reale.

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