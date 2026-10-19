Moldova, vino e borghi rurali: l’altra Europa del turismo lento

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Voli diretti e prezzi contenuti, l’Italia è il secondo mercato

di Askanews - 19 Ottobre 2026

Rimini, 18 ott. (askanews) – È a circa due ore e mezza di volo dall’Italia, ha collegamenti diretti con numerosi aeroporti e prezzi ancora contenuti. Eppure la Moldova rimane per molti italiani una destinazione difficile persino da immaginare. Nel 2025 le agenzie e i tour operator moldavi hanno registrato 90.500 visitatori stranieri, il 33,8% in più rispetto all’anno precedente. L’Italia ha rappresentato il 24,7% del totale, secondo mercato dopo la Romania. Oltre alla capitale Chisinau e alle cantine, la proposta punta sui villaggi, sulle case tradizionali trasformate in strutture ricettive e su luoghi come Orheiul Vechi, area archeologica e paesaggistica con un monastero scavato nella roccia.

Ne parla al ttg di Rimini Nadia Pasqual, ufficio stampa ANTRIM Moldova. “La Moldova è tutta da scoprire. È una meta vicina, collegata molto bene da molti aeroporti italiani con voli diretti di due ore e mezza circa. Ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo e molto da offrire sia in termini di short break, di weekend in città, perché c’è Chisinau, la capitale, che offre tantissime attività, esperienze, gallerie, musei, parchi molto belli. Però anche fuori dalla capitale, secondo me, c’è la Moldova più interessante, che è quella più rurale”.

“Ci sono villaggi dove sono stati creati questi alberghi diffusi recuperando le case tradizionali colorate, dove ci sono ristoranti che fanno la cucina tradizionale, laboratori di ceramica, di tessitura dei tappeti. Quindi ci sono molte attività esperienziali in contesti rurali molto tranquilli, dove le persone sono davvero super accoglienti. C’è ancora, insomma, uno stile di vita molto lento, molto caloroso”, spiega Pasqual.

“La Moldova, o Moldavia, come la chiamiamo perlopiù in Italia, è percepita come un luogo, un non luogo, perché non ci si immagina che cosa rappresenta, che cosa offre. Quindi si rimane sorpresi dalla natura: paesaggio ondulato, molti vigneti, boschi. È molto verde, molto intatto”. Per Pasqual, “è una meta ancora a prezzi convenienti. Il costo della vita è inferiore a quello italiano, per cui si può fare una vacanza molto bella, in belle strutture moderne con standard internazionali, a prezzi inferiori. E addirittura anche dei weekend proprio dedicati magari a chi apprezza il vino. Ci sono delle cantine che hanno alloggi, strutture, piscine, spa, a prezzi veramente ridicoli rispetto a quello che si spenderebbe in Italia o in altri Paesi, però come livello, come qualità, alla pari delle nostre”.