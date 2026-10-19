Cronaca

Dramma ad alta quota, tragico incidente sulle Alpi Giulie durante l’escursione

Alpinista tedesca precipita sulle montagne friulane, la caduta fatale davanti al compagno di cordata.

di Marzio Amoroso - 19 Ottobre 2026

Un grave incidente ha sconvolto la tranquillità delle Alpi Giulie durante la giornata di domenica 18 ottobre, Lungo le pareti verticali del gruppo dello Jôf Fuart si è consumato un dramma che ha spezzato una giovane vita. Una giornata dedicata alla grande passione per l’alpinismo si è trasformata in una tragedia irreparabile nel giro di pochi istanti.

La ricostruzione della fatalità sulla parete nord

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’impegnativo versante settentrionale del Grande Nabois. Un’alpinista tedesca di 32 anni stava attraversando il delicato passaggio della Cengia dei Camosci quando si è verificato il cedimento improvviso di un appiglio roccioso. La donna ha perso la presa e la stabilità, precipitando nel vuoto per oltre cinquanta metri. L’impatto violento contro le rocce sottostanti non le ha lasciato purtroppo scampo. Il compagno di cordata ha assistito impotente alla scena e ha lanciato subito l’allarme.

I soccorsi immediati e le condizioni dell’itinerario

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente per raggiungere il punto esatto della tragedia. L’elicottero sanitario è decollato d’urgenza insieme alle squadre del soccorso alpino per prestare i primi aiuti. Purtroppo, il personale medico giunto sul posto ha potuto solamente constatare il decesso della giovane scalatrice. Gli esperti hanno confermato che la vittima era perfettamente equipaggiata e possedeva una notevole esperienza. Entrambi gli alpinisti stavano affrontando la salita con estrema prudenza e con tutte le dotazioni di sicurezza necessarie.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA