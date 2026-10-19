Cultura & Spettacolo

“Occidente o niente” domani la presentazione del nuovo libro di Mario Sechi

di Redazione L'Identità - 19 Ottobre 2026

Martedì 20 ottobre presso il Centro Studi Americani si terrà la presentazione di “Occidente o niente. Elogio dell’atlantismo”, il nuovo libro di Mario Sechi, direttore dell’Agenzia Dire.

Alla presentazione, in dialogo con l’autore, ci saranno Roberto Sgalla, il Direttore del Centro Studi Americani, Costanza Cavalli, Giornalista di Libero e Mario De Pizzo, TG1, Nonresident Senior fellow, Atlantic Council.

La presentazione di “Occidente o niente” (Video)

“Parleremo di molte cose interessanti che riguardano il giornalismo, la storia, la cronaca, l’attualità, la geopolitica e il mestiere del raccontare” ha detto il direttore Sechi nel video di presentazione del volume.

“Parleremo di viaggi, di andare e venire, del racconto sul posto, di luoghi straordinari, di simboli che si alternano, di incontri eccezionali, di miti che compaiono, di note e taccuini, di luoghi d’infanzia”. E infine l’invito: “Vi aspetto – conclude Sechi – domani al Centro Studi Americani”.