Politica

Piepoli, centrodestra avanti sul campo largo senza Vannacci

Gli ultimi dati confermano il ruolo delle forze autonomiste nella coalizione guidata dalla premier

di Dave Hill Cirio - 19 Ottobre 2026

Un sostanziale pareggio tra le coalizioni principali e il ruolo decisivo delle forze autonome nel centrodestra. Così delineato il quadro politico descritto dal recente sondaggio nazionale realizzato dall’Istituto Piepoli per la trasmissione Agorà su Rai 3 in una rilevazione effettuata tra il 12 e il 14 ottobre scorsi.

Il sondaggio Piepoli

La coalizione di centrodestra si attesta al 43,5% delle intenzioni di voto. All’interno dell’alleanza di maggioranza, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,0% (+0,5%), seguita da Forza Italia al 7,5% e dalla Lega al 5,0% (-0,5%). Completano lo schieramento Noi Moderati all’1,5% e Sud chiama Nord all’1,5%.

Una stima che non include, quindi, Futuro nazionale nella coalizione e conferma quanto già reso noto negli scorsi giorni da un sondaggio di Lab21.

Il Campo Largo risponde con il 43,0% complessivo, staccato di mezzo punto. La formazione progressista vede come perni il Partito Democratico al 20,0% e il Movimento 5 Stelle al 12,5%, affiancati da Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5% (-0,5%), Italia Viva al 2,5% e la lista DemoS all’1,5%.

Le altre previsioni

Fuori dai due poli si colloca un insieme di forze autonome pari al 13,5%. Tra queste spicca il 7,0% di Futuro Nazionale, seguita da Azione al 3,0%, +Europa all’1,5% e altre sigle al 2,0% (+0,5%). L’area dell’astensione e degli indecisi si attesta al 28,0%.