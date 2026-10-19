Musica

Edoardo De Angelis racconta Cutro attraverso il mito e il mare di Ulisse

di Nicola Santini - 19 Ottobre 2026

Il mare di Ulisse incontra la tragedia di Cutro nel nuovo lavoro di Edoardo De Angelis. È uscito recentemente su YouTube il video di “Erano solo uomini (Io sogno)”, brano tratto dall’album “Ulisse al confine del tempo”. A firmarne la regia è Angelo Resta, autore del documentario “Cutro, 94… and more”, al quale il video si ispira ed è dedicato. Accanto al cantautore compare Nicole Coceancig.

Il racconto prende le mosse dal naufragio del caicco Summer Love, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro. A bordo viaggiavano circa duecento migranti. Furono recuperati 94 corpi, tra i quali quelli di 35 minori. Le immagini originali del documentario entrano nel video per raccontare la tragedia attraverso la musica. «È la risposta immediata e naturale alla visione del film», spiega il cantautore, che auspica la distribuzione del documentario nelle scuole. Nell’album, Ulisse diventa la figura che racconta le inquietudini dell’uomo contemporaneo, mentre il mare dell’epica incontra quello della cronaca.

Il progetto è stato presentato il 17 ottobre a Lucca, a Villa Bottini per LuccAutori. I prossimi appuntamenti sono il 22 a Ceccano, al Caffè Letterario Sinestesia, il 23 a Roma, all’Antica Stamperia Rubattino, con un concerto insieme a Reno Brandoni, Michele Arena, Luca Carrubba e Antoine Ruiz, e il 24 a Milano, alla Fiera del Disco di Novegro. L’album è pubblicato da Azzurra Music, su licenza de Il Cantautore Necessario, con la produzione di A.C. CulturArti e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

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