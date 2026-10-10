Cronaca

Molestie su un giovane fedele, sacerdote ai domiciliari

L'indagine in Puglia, nei guai un parroco nell'area metropolitana di Bari. Le accuse

di Pietro Pertosa - 10 Ottobre 2026

Un giovane ha denunciato di averne subite le molestie, finisce ai domiciliari un sacerdote di 56 anni nell’area metropolitana di Bari. Nella giornata di oggi gli agenti della polizia di Stato del capoluogo pugliese hanno notificato al parroco, un uomo di 56 anni, una misura cautelare di arresti domiciliari. Provvedimento, questo, emesso a suo carico dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani. La storia risale al 2024 e gli episodi si sarebbero verificati fino al 2025. La vittima era già maggiorenne durante il lasso di tempo, dalla fine del 2024 fino all’anno successivo, in cui si sarebbero verificati i fatti.

Molestie su giovane fedele, parroco ai domiciliari

Il racconto del ragazzo, giovane e assiduo frequentatore della parrocchia gestita dal sacerdote 56enne, ha fin da subito fatto emergere uno scenario inquietante. Al centro delle indagini son finiti diversi episodi nell’ambito dei quali il giovane s’è ritrovato a dover subire le molestie da parte del sacerdote . I suoi racconti sono stati “verificati” dalle indagini affidate agli agenti della Squadra mobile barese. Che hanno ascoltato diverse persone raccogliendo riscontri rispetto alla situazione prospettata dalla giovane vittima. Alcuni amici, con cui aveva sentito il bisogno di confidarsi, hanno confermato i racconti. Ma non basta ancora.

Le accuse al parroco

I poliziotti hanno proceduto alle indagini anche tramite attività di intercettazione. E anche questa attività investigativa avrebbe portato riscontri rispetto alla versione e alla denuncia del giovane sulle molestie che avrebbe subito dal sacerdote. Elementi di riscontro che facevano riferimento alla posizione e all’autorità stessa che l’indagato avrebbe utilizzato rispetto ai fedeli. La Procura, raccolte le evidenze, ha chiesto al gip la misura cautelare dei domiciliari. E il giudice l’ha concessa. L’uomo deve rispondere adesso delle ipotesi di reato di violenza sessuale, con abuso di autorità e atti di violenza.

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