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Tripletta al Gp di Singapore per Verstappen che si prende Sprint race, pole position e gara. Titolo Mondiale più vicino per Antonelli

Sul circuito cittadino di Marina Bay, il pilota della Red Bull conferma il suo straordinario stato di forma, conquistando per la prima volta una vittoria che suggella un fine settimana dominato dall’inizio alla fine

di Lino Sasso - 11 Ottobre 2026

Max Verstappen domina il Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1 e completa un weekend perfetto. Dopo aver conquistato la Sprint Race e la pole position, il pilota della Red Bull si aggiudica anche la gara domenicale, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Ma il risultato più importante, in chiave Mondiale, è proprio quello del talento italiano, che allunga ulteriormente su George Russell e si prepara al primo match point iridato.

Verstappen imprendibile, Leclerc porta la Ferrari sul podio

Sul circuito cittadino di Marina Bay, Verstappen conferma il suo straordinario stato di forma, conquistando la prima vittoria al Gp di Singapore. Un risultato che suggella un fine settimana dominato dall’inizio alla fine. L’olandese della Red Bull non lascia spazio agli avversari e centra una tripletta che conferma il suo protagonismo ai vertici della Formula 1. Alle sue spalle chiude Charles Leclerc, secondo con una Ferrari competitiva, ma incapace di contrastare il ritmo del quattro volte campione del mondo. Il monegasco conquista comunque un risultato importante per la scuderia di Maranello, precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarta e quinta posizione per le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton deve accontentarsi del sesto posto. Il britannico della Ferrari perde terreno nella parte conclusiva della corsa, venendo superato prima da Antonelli e successivamente dalle due monoposto papaya, che lo relegano fuori dalla top five.

Antonelli sempre più leader: Russell scivola a 102 punti

Se Verstappen è il grande protagonista del weekend di Singapore, Kimi Antonelli è il vero vincitore nella corsa al titolo mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes, grazie al terzo posto, incrementa ulteriormente il vantaggio sul compagno di squadra George Russell, portandolo a ben 102 punti. Un margine considerevole, costruito attraverso una stagione straordinaria, nella quale il giovane italiano ha dimostrato velocità, maturità e una continuità di rendimento sorprendente. A Singapore Antonelli ha saputo gestire una gara impegnativa, riuscendo a conquistare un podio che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del campionato. Per Russell, invece, la situazione si complica ulteriormente. Il britannico vede allontanarsi il sogno iridato proprio mentre il compagno di squadra si avvicina a un traguardo storico per l’automobilismo italiano.

Ad Austin il primo match point mondiale per Antonelli

Il prossimo appuntamento del calendario di Formula 1 sarà il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, dove Antonelli avrà la prima possibilità matematica di conquistare il titolo mondiale con diverse gare ancora da disputare. Un’occasione che potrebbe riportare l’Italia sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni. L’ultimo pilota italiano a laurearsi campione del mondo fu infatti Alberto Ascari, che conquistò il suo secondo titolo consecutivo nel 1953 al volante della Ferrari.

Il weekend di Singapore consegna dunque due verdetti: Verstappen è tornato a dominare, ma Antonelli è sempre più vicino al Mondiale. E ad Austin potrebbe arrivare quella consacrazione che il motorsport italiano attende dal oltre 70 anni.

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