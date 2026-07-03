Attualità

Mondiali, Croazia fuori: avanti Portogallo, Spagna e Svizzera

Gioia trasformata in disperazione per Modric e compagni

di Dave Hill Cirio - 3 Luglio 2026

Mondiali, Croazia eliminata dal chip nel pallone: Portogallo, Spagna e Svizzera proseguono la corsa.

Il verdetto tech

Un verdetto clamoroso e denso di polemiche, che sancisce l’eliminazione della Croazia in un finale ad altissima tensione. Il tabellone della fase a eliminazione diretta inizia a delinearsi chiaramente.

Nei sedicesimi di finale a Toronto, la selezione balcanica è andata ko per 2-1 contro il Portogallo in una partita dal finale rocambolesco. Sotto la spinta di Cristiano Ronaldo, i lusitani hanno ribaltato l’iniziale vantaggio croato. Al 103′ minuto di gioco, tuttavia, la Croazia aveva trovato la rete del clamoroso 2-2 con un colpo di testa di Joško Gvardiol.

Gioia trasformata in disperazione dopo una lunga revisione al Var. Il sistema Connected Ball del pallone ufficiale Trionda ha rilevato un impercettibile tocco precedente di Matanović, catturato tramite impulsi d’onda dal sensore interno.

Questo minimo contatto ha certificato la posizione di fuorigioco di Pašalić, portando l’arbitro Eskas ad annullare il gol e a condannare Luka Modrić e compagni all’uscita dal torneo.

I sedicesimi dei Mondiali: Croazia fuori, volano la Svizzera e la “Roja”

Mentre la Croazia saluta i Mondiali tra le polemiche, altre nazionali festeggiano il passaggio del turno. Tra le più calde, la Svizzera del ct Murat Yakin che sul prato di Vancouver ha superato agevolmente l’Algeria con un netto 2-0. Grazie alle reti siglate da Breel Embolo in apertura e da Dan Ndoye al 46′ gli elvetici si confermano così in uno stato di forma straordinario.

Nelle stesse ore ha brillato anche la Spagna di Luis de la Fuente, capace di travolgere l’Austria con un perentorio 3-0 (doppietta di Oyarzabal) e di blindare la porta con un Unai Simón da record, imbattuto da oltre 500 minuti.

Ha già staccato il pass per la fase successiva anche il Belgio, che ha superato in rimonta il Senegal.

Il tabellone verso la finale

Con la conclusione dei sedicesimi di finale (introdotti per la prima volta in questa edizione a 48 squadre), la Coppa del Mondo entrerà ora nella sua fase caldissima.