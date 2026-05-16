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Monopattini, da oggi obbligo di targa: cosa dice la nuova normativa

di Claudia Mari - 16 Maggio 2026

Da oggi, sabato 16 maggio 2026, entra ufficialmente in vigore l’obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici. La nuova normativa impone ai proprietari di dotare il mezzo di un contrassegno identificativo, pena sanzioni amministrative che possono andare da 100 a 400 euro. A ricordarlo sono le associazioni di categoria e gli studi di consulenza automobilistica, che invitano gli utenti a mettersi rapidamente in regola.

Obbligo di targa per i monopattini: cosa fare

Per ottenere la targa è possibile procedere in autonomia attraverso il Portale dell’Automobilista oppure rivolgersi a un’agenzia specializzata in pratiche auto. Chi sceglie il fai-da-te dovrà sostenere una spesa di circa 35 euro, comprensiva di bollo, diritti di motorizzazione e costi di produzione del contrassegno. Affidandosi invece a uno studio di consulenza, il costo complessivo può arrivare a circa 80 euro.

Oppure, spiega Confarca, basta presentarsi presso uno degli studi autorizzati con documento d’identità e codice fiscale del proprietario del monopattino. La procedura richiede mediamente una ventina di giorni. Una volta completata la richiesta, il contrassegno dovrà essere ritirato presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e applicato in modo ben visibile sul mezzo, generalmente sul parafango posteriore oppure sul piantone dello sterzo.

Restano però alcuni dubbi per chi ha già avviato la pratica ma ha ricevuto un appuntamento successivo al 16 maggio. Il Portale dell’Automobilista ha spiegato che, a causa dell’elevato numero di richieste, gli uffici stanno aumentando progressivamente le disponibilità. Gli utenti vengono invitati a verificare la possibilità di anticipare l’appuntamento riprogrammando la prenotazione.

Assoutenti chiede però un chiarimento ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’associazione domanda se chi ha presentato domanda entro i termini possa continuare a utilizzare il monopattino in attesa della consegna materiale della targa senza rischiare multe.

Novità anche sul fronte assicurativo. L’obbligo di polizza Rc per i monopattini scatterà dal 16 luglio 2026, dopo una proroga di due mesi richiesta dall’Ania. Non basterà una semplice Rc familiare: l’assicurazione dovrà essere collegata al codice identificativo del contrassegno del monopattino per essere valida a tutti gli effetti.