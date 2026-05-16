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Internazionali Roma, oggi il recupero della semifinale Sinner-Medvedev

Si riparte con un set pari e con l'azzurro avanti nel terzo

di Paolo Stefani - 16 Maggio 2026

Oggi Jannik Sinner si giocherà il recupero della semifinale del Masters 1000 di Roma contro il russo Daniil Medvedev. La partita era stata interrotta ieri a causa della pioggia che ha colpito il Foro Italico costringendo gli organizzatori prima a rinviare e poi a sospendere definitivamente il match. La sfida riprenderà alle ore 15 e si ripartirà da una situazione favorevole all’italiano: un set pari, con il punteggio di 6-2, 5-7, e il terzo set fermato sul 4-2 per Sinner.

Sinner-Medvedev: oggi il recupero, da dove si riparte

L’incontro promette ancora spettacolo dopo quanto visto nella giornata di venerdì. Sinner aveva dominato il primo parziale grazie a un tennis aggressivo e preciso, salvo poi subire il ritorno di Medvedev nel secondo set, chiuso dal russo sul 7-5. Nel terzo e decisivo parziale l’altoatesino era però riuscito a riprendere il controllo della partita, portandosi avanti di due game prima dello stop imposto dal maltempo.

Il cammino di Sinner nel torneo romano è stato fin qui convincente. Dopo aver usufruito del bye al primo turno, il tennista italiano ha superato Sebastian Ofner all’esordio, Alexei Popyrin al terzo turno e Andrea Pellegrino nel derby azzurro degli ottavi di finale. Nei quarti è poi arrivata la vittoria contro Andrey Rublev, che gli ha spalancato le porte della semifinale.

Percorso più complicato invece per Medvedev, che nella sua avventura romana ha eliminato Machac, Llamas Ruiz, Tirante e il giovane spagnolo Landaluce. Proprio il quarto di finale del russo si è trasformato in una lunga battaglia conclusa soltanto al terzo set.

Quello di oggi sarà il diciassettesimo confronto diretto tra i due campioni. Nei precedenti conduce Sinner per 9 vittorie a 7. L’ultimo incrocio risale alla finale di Indian Wells, dove l’azzurro si era imposto in due set decisi entrambi al tie-break.

Il recupero della semifinale Sinner-Medvedev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8. Disponibile inoltre la diretta streaming attraverso Sky Go, NOW e il sito ufficiale di Tv8.